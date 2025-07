水樹奈々が、過去に開催したライブ音源3タイトルをデジタルリリースすることを発表した。 ファンからの人気も高い、通常とは異なる環境やコンセプトで開催された貴重な3公演が音源として蘇る。第1弾となる『水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜』は7月7日より配信スタート。荘厳で雅な平安神宮を舞台に披露された幻想的なパフォーマンスを体感できる。続いて第2弾『水樹奈々 出雲大社御奉納公演 〜月花之宴〜』は7月17日に配信スタート。日本屈指のパワースポットである出雲大社の神聖な空気感の中で響き渡る水樹奈々の歌声は必聴だ。そして第3弾『NANA MUSIC LABORATORY 2019 〜ナナラボ〜』は7月27日より配信スタート。“水樹の声 VS 1つの楽器”という実験的なスタイルで構成されたスペシャルなライブを楽しんでほしい。 ライブ音源配信は、水樹奈々の歌をこれまで以上にダイレクトに受け取ることができる貴重な機会となる。7月の「ナナ」の付く日は、各音楽配信サイトをチェックしてほしい。 ◾️『水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜』2025年7月7日(月)配信各音楽配信サイト:https://mizukinana.lnk.to/sougetsunoutage ※配信開始日より公開 01. 悦楽カメリア - 水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜 ver. - 02. WILD EYES - 水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜 ver. - 03. Heaven Knows - 水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜 ver. - 04. Brilliant Star - 水樹奈々 平安神宮奉納公演 〜蒼月之宴〜 ver. - 05. 残光のガイア - 水樹奈々 […]

