SAGOSAID、東京・渋谷WWW公演から「Morning Boy」ライブ映像公開
SAGOSAIDが、6月5日に渋谷WWWで開催した新作『itsumademo shinu noha kowai ?』のリリースパーティより「Morning Boy」のライブ映像を公開した。 ◆SAGOSAID 動画 当日のライブには、レコーディングにも参加したYusuke Shinma（G / VINCE;NT）、Kimchang（B / VINCE;NT）、Mamoru Tazawa（G / ベランダ）、Riku Ideuchi（Dr）を迎えたバンド編成で臨んだ。映像の撮影はHarry Bossertと佐藤祐紀、編集も佐藤が担当している。 本作を携えたリリースツアー＜“itsumademo shinu noha kowai ?”Release Tour＞は広島・名古屋・大阪・東京の4都市で開催。8月2日に愛知・名古屋CLUB ROCK’N’ROLL で行われる愛知公演には、新たにBBBBBBBとCVNのゲスト出演が決定した。初日・広島公演からファイナルの下北沢シェルターでの初ワンマンまでツアー全会場の詳細が明らかとなった。 ◾️＜SAGOSAID “itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour＞ 2025年7月6日（日）会場：広島 CONQUESTLIVE：SAGOSAID / Furate / Sugar / kinoue64 (band set)DJ：MIKU / masaOPEN 17:00 / START 17:30U-23：2,000円 当日：3,000円（※別途1ドリンク代） 8月2日（土）会場：名古屋 CLUB ROCK’N’ROLLLIVE：SAGOSAID […]
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