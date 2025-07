SAGOSAIDが、6月5日に渋谷WWWで開催した新作『itsumademo shinu noha kowai ?』のリリースパーティより「Morning Boy」のライブ映像を公開した。 ◆SAGOSAID 動画 当日のライブには、レコーディングにも参加したYusuke Shinma(G / VINCE;NT)、Kimchang(B / VINCE;NT)、Mamoru Tazawa(G / ベランダ)、Riku Ideuchi(Dr)を迎えたバンド編成で臨んだ。映像の撮影はHarry Bossertと佐藤祐紀、編集も佐藤が担当している。 本作を携えたリリースツアー<“itsumademo shinu noha kowai ?”Release Tour>は広島・名古屋・大阪・東京の4都市で開催。8月2日に愛知・名古屋CLUB ROCK’N’ROLL で行われる愛知公演には、新たにBBBBBBBとCVNのゲスト出演が決定した。初日・広島公演からファイナルの下北沢シェルターでの初ワンマンまでツアー全会場の詳細が明らかとなった。 ◾️<SAGOSAID “itsumademo shinu noha kowai ?” Release Tour> 2025年7月6日(日)会場:広島 CONQUESTLIVE:SAGOSAID / Furate / Sugar / kinoue64 (band set)DJ:MIKU / masaOPEN 17:00 / START 17:30U-23:2,000円 当日:3,000円(※別途1ドリンク代) 8月2日(土)会場:名古屋 CLUB ROCK’N’ROLLLIVE:SAGOSAID […]

