俳優の竹内涼真さんが6月30日、自身のInstagramを更新。次回作の撮影を予告する投稿に反響が集まっています。竹内さんは「For the next shoot,let’s enjoy fulfilling days with a new team.(次の撮影のために、新しいチームで充実した日々を楽しみましょう)」とつづり、3枚の写真を公開しました。写真には、大自然の中の道路にたたずんで笑顔を見せる姿や、走る姿が収められています。

コメントでは「アイコンの写真だー!!!!」「次の作品も楽しみ♪」「また楽しみが増えたので、元気でいられます。」「なんか最近匂わせ多くて嬉しい」「爽やかな イイ顔してますね」「それにしても太陽の元の涼真君って本当に似合うね 最高」「素敵な写真と素敵な笑顔」「笑顔で暑さが吹っ飛びました」など、多くの反響が寄せられています。たびたびプライベートショットを公開している竹内さん。13日には「僕の家族を紹介します」とつづり、愛犬・ネーロを紹介しました。コメントでは「ネーロちゃん、とっても美犬さん」「いい写真ばかり」「これからも沢山写真載せて欲しいです」などの声が集まっています。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:五六七 八千代)