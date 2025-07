日本テレビ「24時間テレビ48」(8月30、31日放送)の制作発表記者会見が1日、東京・汐留の同局で行われ、氷川きよし(47)とKing&Princeがチャリティーパートナーに就任することが新たに発表された。

昨年は総合司会をお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が務め、2023年まで21年連続で旧ジャニーズ事務所のタレントが担ってきたメインパーソナリティーは置かれなかった。今年も上田、フリーアナの羽鳥慎一、同局の水卜麻美アナが総合司会。チャリティーパートナーは今年新設され、災害復興や障がい者支援など、それぞれのテーマで企画に参加しチャリティーの輪を広げていく。浜辺美波、志尊淳、やす子、長嶋一茂が発表されており、この日の会見にも登壇した。

氷川が24時間テレビに出演するのは23年ぶり。SMILE-UP.(旧ジャニーズ事務所)のタレントの受け皿として設立されたマネジメント会社「STARTO ENTERTAINMENT」。King&Princeがチャリティーパートナーに起用されたことで、STARTO社が2年ぶりの“24時間テレビの顔”復帰となった。

King&Princeは若者ならではの視点でそれぞれの企画に向き合う。郄橋海人は「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」として、さまざまな個性を持ったダンサーとともにスペシャルダンスショーを披露する予定。永瀬廉は強い光や振動などを採り入れた、バリアフリーの花火を打ち上げる。

郄橋は「チャリティーパートナーとして関わらせていただく今回、熱心に、全力で取り組むことで、誰か1人でもハッピーにできたら、救うことができたらいいなと思っています」とコメント。永瀬は「僕らを通して、若い世代をはじめとする多くの方々に思いを届けていけるような、チャリティーパートナーになりたいと思います」と話している。