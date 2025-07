King & Prince(永瀬廉、高橋海人※高=はしごだか)が1日、毎夏恒例の日本テレビ系『24時間テレビ48』(8月30日、31日)の制作発表会見に登壇。チャリティーパートナーを務めることが発表された。1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。チャリティーパートナーが、災害復興や障がい者支援など、それぞれのテーマで企画に参加し、チャリティーの輪を広げる。一人ひとりが強い想いを胸に、等身大の目線で現地取材に取り組む。

この日の会見には、総合司会を務める上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサー、チャリティーパートナーを務めるKing & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子が登壇した。昨年、“アイドル枠”として総合司会を引き受けたと語っていた上田は「“アイドル枠”がかぶっているっていうのもあるので」とふくれっ面。高橋が「バチバチな感じで」とうなずくと、上田は「国技館では血しぶきが上がるかも」と予告すると、永瀬も「負ける気がしないですね」と応戦した。King & Princeは、2021年の同番組チャリティーパーソナリティーを務めていた。今年は、チャリティーパートナーとしてそれぞれの企画に臨む。高橋は「踊る世界一周」をテーマにボーダレスLIVE『We are the No border!!!』として、さまざまな個性を持ったダンサーとともにスペシャルダンスショーを届ける。約20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称される高橋に、音楽を愛し、ダンスの力を信じるダンサーたちが共鳴。国境、人種、障がいなどさまざまなボーダーとされているものを超えた、ダンスパフォーマンスを送る。高橋は「見てくださる方も楽しいという感情だけで染まるような空間を作りたいなと思います」と力を込めた。永瀬は、夏の夜空にバリアフリーな花火を打ち上げる。強い光や振動などを取り入れた、これまでにないオリジナル花火大会に挑戦。子どもたちの心に寄り添い、ともにかけがえのない夏の思い出を作る。そんな永瀬は、同番組出演者のラインナップに「僕の友だちも結構出ている」とにっこり。具体例を問われた永瀬は「上田さんですね。むっちゃ友だちだと思っていて。頼りにさせていただこうかなと」と上田との距離をぐんと縮めていた。一方、志尊は「浜辺さんは10年以上前から作品でご一緒していて、最近の朝ドラも一緒だったので、すごく楽しみです」と語った後、「横にいる永瀬廉はKing & Princeになる前から交流があって、大みそかに『紅白(歌合戦)』を見たりとか」と自己申告。すると、永瀬は「淳くんもおっしゃってくれたように長年のお付き合いがあって、ライブも来てくれたので。海人とも淳くんとも一緒にできるのは、心強いです」とうれしげだった。また、高橋は「ずっと『ZIP!』で水卜さんが朝ごはんを食べる姿を見ていて、親戚みたいな感覚はあります。幸せそうな顔を見て育ってきたので、育てていただいてありがとうございますという気持ちです」と、共演を喜んでいた。なお、チャリティーマラソンの実施と、スペシャルドラマの放送も決定。詳細は後日発表される。きょう1日からチャリティーグッズの販売が開始されたほか、キャッシュレス募金をはじめとした募金の実施も決定した。【『24時間テレビ48』】■放送日時:8月30日午後6時30分から31日午後8時54分■総合司会(50音順):上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美■チャリティーパートナー(50音順):King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子