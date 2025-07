◆キンプリ「24時間テレビ」チャリティーパートナー決定

【モデルプレス=2025/07/01】King & Princeの永瀬廉と高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)が、8月30日・31日に日本テレビ系で放送される「24時間テレビ48」のチャリティーパートナーに決定。7月1日、同局で行われた制作発表会見にて発表された。2021年の「24時間テレビ」にチャリティーパーソナリティーとして出演したKing & Princeが「24時間テレビ」に帰ってくる。今年は「チャリティーパートナー」として、それぞれの企画に臨む。

◆「24時間テレビ48」テーマは「あなたのことを教えて」

高橋は「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」として、様々な個性を持ったダンサーと共にスペシャルダンスショーをお届け。およそ20年のダンス歴を誇り、各方面から芸能界屈指の表現力とも称賛される高橋に、音楽を愛し、ダンスの力をじるダンサー達が共鳴。国境・人種・障がいなど様々な「ボーダーとされているもの」をこえた、「24時間テレビ」史上、最高レベルに楽しくなるダンスパフォーマンスを見せる。永瀬は今年、夏の夜空にバリアフリーな花火を打ち上げる。花火は「目が見えなければ」「音が聞こえなければ」楽しむことはできないのか?「打ち上げ花火を見たことがない」「音を聞いたことがない」そんな子どもたちの心と、番組を楽しむ全ての視聴者の心に、夏の風物詩の思い出を。強い光や振動などを取り入れた、これまでにないオリジナル花火大会に挑戦。子どもたちの心に寄り添い、ともにかけがえのない夏の思い出を作る。会見に出席した永瀬は、同番組への出演に「たくさんの方と関わらせていただくことになると思いますので、寄り添いながら、僕自身も成長できるよう、そしてたくさんの方に思いを伝えていけたらなって思います」と語り、企画については「目の不自由な方だったり、耳に特性を持ってたりする方々にもできるだけ楽しんでいただけるような、毎年の花火がすごい楽しみになるような企画にしていけたら」と意気込み。高橋は「グループで久しぶりに出させていただくということで、呼んでいただけたことにすごく感謝しております」とし、「ダンサーさんの中には体に不自由を抱えている方だったり、日本を超えて世界のダンサーさんもいたり、ダンサーさんとのボーダーは超えます。その上で、見てくださってる方々とも『楽しい』っていう感情だけで染まるような瞬間を作りたいなと思ってます」と説明した。なお、この日はKing & Princeのほかに、演歌歌手の氷川きよしのチャリティーパートナー就任も発表された。今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が映える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。総合司会には、昨年初めてトリオを組んだ上田晋也・羽鳥慎一・水ト麻美アナウンサーが今年も集結。さらに、災害復興や障がい者支援など、それぞれのテーマで「24時間テレビ」の企画に参加し、チャリティーの輪を広げる協力者「チャリティーパートナー」として浜辺美波、志尊淳、やす子、長嶋一茂、King & Prince、氷川が出演し、10人一丸となって前進し続ける「24時間テレビ」を届ける。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】