「GS Plus 全世界株式」の有価証券届出書を提出！ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは2025年7月1日に関東財務局長へ「GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)」の有価証券届出書を提出しました。

同年7月17日に当初募集開始、7月30日に運用開始予定です。

SBI証券、マネックス証券、楽天証券で販売します。

【ファンドの設定にあたり】

新しいNISAが2024年にスタートし、日本では貯蓄から投資への流れが活発になってきました。

全世界株式への投資は世界の先進国やエマージング諸国といった世界全体の成長を捉えることができ、特にインデックス・ファンドを通じて幅広い投資家に選ばれています。

「GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)」はそうしたインデックス・ファンドより少しプラスのリターンを目指すアクティブ・ファンドです。

データやAI(人工知能)を駆使し、市場平均を上回る投資成果を目指します。

ETF(上場投資信託証券)への投資を通じて株式に投資することにより、これまでの同社のファンドと比べ低い手数料でご投資いただけます。

投資が初めての方にも、すでに全世界株式や他の資産クラスに投資している方にも、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの運用戦略をポートフォリオにプラスする選択肢の一つとして検討いただければ幸いです。

本ファンドはNISA成長投資枠でご投資可能です。

<ファンドのポイント>

1. 日本を含む全世界の企業の株式に投資します。

2. MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引後配当込み、円ベース)を参考指標とし、長期的に同指数を上回る投資成果をめざします。

3. ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用いて幅広い銘柄に分散投資を行います。

ETFへの投資を通じて、日本を含む先進国の株式およびエマージング諸国の株式に投資します。

投資環境によっては、株式等に直接投資することがあります。

原則として対円での為替ヘッジを行いません。

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

本ファンドは長期的に参考指標を上回る投資成果をめざしますが、実際の運用成果は参考指標を下回ることがあります。

■インデックスとの違いは?

●本ファンドでは投資対象のETFを通じて、参考指標とするインデックスの構成銘柄よりもさらに幅広い投資対象群のなかから、有望な銘柄を選別

●計量モデルを利用するため、幅広く、かつ膨大な量のデータから、有益な投資判断を瞬時に導き出すことができ、約15,000社という多数の企業を調査対象に加えることが可能に

●インデックスとの構成銘柄数・各銘柄の構成比率の決定方法、銘柄入れ替え頻度は以下の通り

GS Plus 全世界株式(オール・カントリー)と全世界株式インデックスの違い

時点:2025年5月末

出所:MSCI、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

上記は基準日時点におけるデータであり、将来の成果を保証するものではなく、市場動向等により変動します。

また、ポートフォリオの内容は市場の動向等を勘案して随時変更されます。

本ファンドは長期的に参考指標を上回る投資成果をめざしますが、実際の運用成果は参考指標を下回ることがあります。

市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。

インデックスに関する情報は、指数にかかる概要の一部を参考として示すものであり、実際の運用の結果や方針ではありません。

また、インデックスに直接投資することはできません。

<参考情報>

【全世界株式投資の魅力】

(参考)15年前を100とした全世界株式の動き

15年前を100とした全世界株式の動き

全世界株式市場:MSCIオール・カントリー・ワールド指数(税引前配当込み、円換算ベース)

期間:2010年5月31日〜2025年5月31日(グラフ始点を100として指数化)

出所:ブルームバーグ、MSCI

指数には直接投資することはできず、取引コストや流動性等の市場要因なども考慮されておりませんので、実際の取引結果とは異なります。

上記はあくまでも指数の推移であり、本ファンドのデータではなく、また将来の結果を示唆または保証するものではありません。

購入時手数料や信託報酬、その他の費用などは考慮していません。

【データとAIを駆使した運用手法】

■本ファンドの運用手法

本ファンドの投資対象ETFでは独自開発の計量モデルを用いて運用を行います。

財務諸表などの伝統的なデータに加え、ニュース記事やウェブ・アクセス量などの新しい切り口のデータも活用します。

これらのデータは、定量的な手法に加えて、AI(機械学習や自然言語処理)を用いて分析されます。

なお、組入銘柄の決定を含む全体のプロセスは、運用者が監督しています。

■本ファンドの運用で活用するデータ例

ファンドの運用で活用するデータ例

上記のデータや分析手法は現時点のものであり、改良・更新は継続的に行われています。

上記は、例示をもって理解を深めていただくことを目的としたものであり、上記の写真やイラストはイメージです。

本ファンドの投資対象のETFでは、以下のような事業に関連する企業は原則として投資から除外します。

「核兵器等含む問題兵器、化学兵器、タバコ、石炭の発掘、石炭発電、原子力発電、ギャンブル、アダルト・エンターテインメント、民営刑務所、パーム油および殺生物剤」

※後述「計量運用に関する留意点」もあわせて確認してください。

【ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントについて】

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、ゴールドマン・サックス・グループの資産運用部門であり、契約資産残高は440兆円超。

世界の機関投資家、個人投資家や富裕層へ資産運用サービスを提供しています。

