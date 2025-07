日本テレビ系「24時間テレビ48『愛は地球を救う』」(8月30日午後6時30分〜31日午後8時54分)の制作発表会見が行われ、チャリティーパートナーにKing&Princeの永瀬廉(26)盒恭た諭26)、歌手の氷川きよし(47)が起用されることが新たに発表された。

同番組の宮崎慶洋総合プロデューサーは、この顔触れについて「チャリティーパートナーの皆さんは僕らと取材に行って頂いていろんなことに向き合って頂いて、問題や痛みを自分事のように考えてくれるんじゃないかなってイメージの7人にご相談させて頂きました」と起用の背景を語った。

21年にメインパーソナリティーを務めたKing&Princeが、4年ぶりに番組にカムバック。盒兇蓮∋務所内随一のパフォーマンス力を誇るダンスを生かし、多様な個性を持ったダンサーと共にスペシャルダンスショーに挑戦。「踊る世界一周」をテーマに、ボーダーレスLIVE「We are the No border!!!」として、国境・人種・障がいなどさまざまな「ボーダーとされているもの」をこえたダンスパフォーマンスを行う。盒兇蓮屮哀襦璽廚乃廚靴屬蠅暴个気擦督困ということで呼んで頂けたことに感謝しています」と喜び、「踊る世界一周というダンスの作品をダンサーの方と作ろうと思ってます。ダンサーさんの中では体に不自由を抱えている方、世界のダンサーさんがいたり、ダンサーさんとのボーダーは超えます。その上で見てくださる方が『楽しい』という感情だけで染まるような瞬間を作りたいと思っています」と意気込んだ。

永瀬は、夏の夜空にバリアフリーな花火を打ち上げる。強い光や振動などを取り入れた、これまでにないバリアフリーなオリジナル花火大会に挑戦。「目の不自由な方や耳に特性を持っていたりする方も楽しんでいただけるような、毎年の花火が楽しみになるような企画にしていけたら」と描いた。

同じくチャリティーパートナーを務める俳優の志尊淳(30)と永瀬は10年来の友人。志尊は「King&Princeになる前から交流があって一緒に大みそかに紅白見たり」とし、永瀬も「海人もそうですし、淳君が一緒にできるのは心強い。今年はより楽しめそう」と語った。

総合司会は上田晋也(55)は「にぎやかになりそうですね。アイドル枠が被っているって言うのはあるけど」とボケると、高橋は「僕らとバチバチですね」と応戦。永瀬も「負ける気がしないです」と火花を散らし、上田は「国技館では血しぶきが見れると思う」と笑わせた。

氷川は、01年と02年の24時間テレビ深夜企画「THE CLUB24 深夜もヒッパレ」に出演して以来、23年ぶりの番組出演。出演企画の詳細は今後発表される。

ほかチャリティーパートナーには浜辺美波(24)、長嶋一茂(59)、やす子(26)、総合司会は上田と羽鳥慎一アナウンサー(54)、同局水卜麻美アナ(38)が務めることが既に発表されている。