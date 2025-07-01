¥á¥ë¥·¡¼¥á¥ë¥·¡¼£±´üÀ¸¤ÎÆâÅÄ¤æ¤á¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥ÈÂà¼Ò¡¢¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»Ò¤âÂ´¶È
³ÆÍÌ¾Âç¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¡¢¸½Ìò¡õÂ´¶ÈÀ¸7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMerci Merci¡Ê¥á¥ë¥·¡¼¥á¥ë¥·¡¼¡á¥á¥ë¥á¥ë¡Ë¡×1´üÀ¸¤ÎÆâÅÄ¤æ¤á¡Ê25¡áÅìµþ½÷»ÒÂçÂ´¶È¡Ë¤¬1Æü¡¢SNS¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°»öÌ³½ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ò¡¢Á°Æü6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà½ê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢ÆâÅÄ¤æ¤á¤Ï¡¢6·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¯¥é¥Õ¥È¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂô»³¤Î³Ø¤Ó¤È·Ð¸³¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ÆâÅÄ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÇÃæ¤Î21Ç¯7·î10Æü¤Ë·ëÀ®¤·¤¿Merci Merci¤Î1´üÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£Æ±21Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤ÈËÂ¤¤¤ÀÆó¿Í¤ÎÌ´¤Ï¡Ä¡¿ÇÒ·¼¡¡²²ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤¢¤ÎÆü¤Ø¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Åö½é¤Ï21¿ÍÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÀìÌçÀ¤¬¹â¤¤ÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¸Ä¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÄ¶¸ÄÀÇÉ½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ®Ä¹¡£º£Ç¯2·î22Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«Duo¤Ç²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMerci Merci WINTER LIVE 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
ÆâÅÄ¤Ï¡ÖMerci Merci WINTER LIVE 2025¡×³«ºÅÁ°¤Î¼èºà¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á1´üÀ¸¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè1Êâ¤È¤·¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤¹¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡ÊÂ´¶ÈÀ¸¤ò¡Ë30¿Í¤¯¤é¤¤¡¢¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤âÃæ¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éº£¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤ò6Ç¯Â³¤±¡¢No¡¦1¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â6·î29Æü¤ËÂ´¶È¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¡¢º£¸å¤âÀº°ìÇÕ¡¢»ä¤é¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡ª¡¡ÌóÂ«¡×¤È´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¢¡ÆâÅÄ¤æ¤á¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤æ¤á¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë8·î20Æü¡¢ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸½ÌòÅìµþ¥É¡¼¥à¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê»ÒNO¡¦1¡£¼ñÌ£¤Ï¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢Ìîµå´ÑÀï¡¢¥´¥ë¥Õ¡Ê¥¹¥³¥¢115¡Ë¡£ÆÃµ»¤ÏÄ¹µ÷Î¥Áö¡¢·ã¿É¡¢½ñÆ»¡£
¢¡Merci Merci¡¡Åö½é¤Ï21¿ÍÂÎÀ©¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢22Ç¯1·î¤Ë¸¦½¤´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2´üÀ¸5¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¡¢16¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Rouge¡¢Blanc¡¢Bleu¤Î3¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£23Ç¯5·î¤Ë3´üÀ¸5¿Í¤¬²ÃÆþ¡£¿·ÄÄÂå¼Õ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ä¤Ä¡¢24Ç¯5·î¤Ë¤ÏÁªÈ´¤µ¤ì¤¿7¿Í¤Ë¤è¤ë¿·ÂÎÀ©¤Ç¡ÖMerci Merci¡×Âè2¾Ï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£Æ±5·î¤Ë½é¤Î´ØÀ¾±óÀ¬¤ò´º¹Ô¡£Æ±10·î¤Ë¿·¶Ê¡ÖÆß¿§¤ÎºòÆü¤ò±Û¤¨¤Æ¡¡to the moment¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±11·î¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤Î4´ü¸õÊäÀ¸¤«¤é¹â¶¶¼·³¤¡Ê20¡áÉðÂ¢ÌîÂç¡Ë¤À¤±¤¬Àµ¼°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£