THE MICRO HEAD 4N’Sが7月27日、アルバム『NEW GENERATION 2』をリリースすることが発表となった。これに先駆けて、同アルバム収録曲にして、第一期THE MICRO HEAD 4N’Sの名曲「ユメノツヅキ」の完全新録アレンジVer.が6月30日より先行配信されている。 “時間(とき)を旅するアルバム。記憶の中の君に、もう一度会いに行く。14年の歴史を繋ぐ裏ベスト”──が『NEW GENERATION 2』だ。KEKE(Vo)を中心にセレクトした初期楽曲たちが、新たなアレンジと音像で生まれ変わる。なお、先行配信がスタートした完全新録アレンジ「ユメノツヅキ」のミュージックビデオも公開となっている。 同アルバムを引っ提げて行われる全国ツアー<14th Anniversary Tour NEW GENERATION>はアルバム『NEW GENERATION 2』に加えて『NEW GENERATION 1』収録曲を中心に構成されるとのことだ。14年間の楽曲たちが現メンバーによって新たな息吹を吹き込まれ、過去と現在が鮮やかに交差して放たれる。 ■先行配信「ユメノツヅキ」2025年6月30日(月)配信開始配信リンク:https://linkco.re/GpMSQebY ■アルバム『NEW GENERATION 2』2025年7月27日(日)発売THIR-0110 ¥3,800(税込)▼収録曲01 光の世界02 生命の塔03 BREAKING & SHOUT OUT!!!!!04 PRISONER05 SILVER BULLET06 Calling07 ユメノツヅキ08 I surrender09 REINCARNATION10 INFINITE ∞ FUTURE11 BABEL12 フォトグラフ13 「今」=「全テ」 【PREMIUM BOX盤】オフィシャル限定 ¥12,000▼内容ALBUM『NEW GENERATION 2』DVD「ユメノツヅキ」MUSIC VIDEO他アクリルフォトスタンド(140mm×140mm×5mm)ジャケットカード4種オフィシャルイベントQRコード付き応募カード(応募期日あり) ■<ZERO BIRTHDAY […]

