Omoinotakeが、9月より開催する、自身最大規模にて行う全国ツアーのタイトルが<Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”>に決定したことを発表した。 ツアーのタイトルの“Shinka”(シンカ)には、Omoinotakeが結成された2012年からの“薪火”を大切にし、ここまでの“進化”を見せながら、ファンのみなさんとの関係をより“深化”させていきたいという意味が込められているという。 2025年3月に開催する自身初の武道館公演<Omoinotake Live at ⽇本武道館>と<Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”>の特設サイトも完成。今後新たな情報はこちらに順次公開される。<Omoinotake Live at ⽇本武道館>は、渋谷の路上から始まり、紅白歌合戦の舞台までを経験したOmoinotakeの軌跡を、サポートにパーカッション、そしてストリングス&ホーンセクションを加えたバンド史上最大編成で見せる特別なワンマンライブとなる予定だ。 ◾️<Omoinotake Live at ⽇本武道館>日時:2026年3⽉15⽇(⽇)開場 / 開演:17:00 / 18:00会場:日本武道館 ▼券種・料金チケット料金:指定席:\8,800(税込)指定席(学割):\7,000(税込)※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 「ひとりごと」CD封入先行受付期間:5⽉21⽇(⽔)12:00〜6⽉2⽇(⽉)23:59予約:https://omoinotake.lnk.to/KEsFOo ◾️<Omoinotake ONE MAN TOUR 2025> 特設サイト:https://omoinotake.com/live-shinka-nipponbudokan/ 2025年9月23日(火・祝) 開場17:00 / 開演18:00 島根県⺠会館 ⼤ホール お問合せ:YUMEBANCHI(岡⼭) 086-231-3531(平⽇12:00〜17:00) 2025年10月3日(金) 開場18:00 / 開演19:00 愛知・Zepp Nagoya お問合せ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00) 2025年10月5日(日) 開場16:00 / 開演17:00 福岡・Zepp Fukuoka お問合せ:キョードー西日本 0570-09-2424(平⽇・⼟曜11:00〜15:00) […]

