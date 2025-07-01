岡崎体育が、7月クールTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』のオープニング主題歌「Suffer」を7月2日に配信リリースする。 今作「Suffer」の演奏と編曲に、はロックバンド・dustboxが参加しており、疾走感あふれるロックナンバーとなっているという。 「Suffer」がオープニング主題歌に起用されるTVアニメ『まったく最近の探偵ときたら」は、著者・五十嵐正邦によるシリーズ累計発行部数90万部の『まったく最近の探偵ときたらのTVアニメ化作品。TVアニメの放送は本日7月1日よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、三重テレビ、AT-Xにて開始される。是非アニメ作品と共に楽曲「Suffer」を楽しんでほしい。 ◾️「Suffer」作詞作曲：岡崎体育 編曲：岡崎体育、dustbox2025年7月2日（水）0:00より配信リリース配信URL：https://okazakitaiiku.lnk.to/Suffer ◾️TVアニメ『まったく最近の探偵ときたら』 ◆放送情報7月1日（火）よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11、AT-Xにて放送開始！ AT-X 毎週火曜 23時30分〜【リピート放送】毎週木曜11時30分〜／毎週月曜17時30分〜TOKYO MX 毎週火曜24時30分〜サンテレビ 毎週火曜24時30分〜KBS京都 毎週火曜24時30分〜BS11 毎週火曜24時30分〜三重テレビ 7月9日より 毎週水曜24時20分〜 ※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。ABEMAにて地上波先行・単独最速配信決定！ABEMA 7月1日（火）より毎週火曜 24:00〜 ◆配信情報7月6日（日）24:00〜以下の配信サイトにて順次配信開始！・見放題サイトｄアニメストアniconico(ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）U-NEXTアニメ放題LeminoバンダイチャンネルHuluDMM TVTELASAJ:COM STREAMmilplus 見放題パックプライムAmazon Prime VideoFODアニメフェスタ ・都度課金サイトRakuten TVHAPPY!動画 ◆INTRODUCTIONかつて輝かしい実績を築き、名声を欲しいままにした名探偵がいた。どんな事件も即解決！ 彼に解けない謎はない！高校生探偵、名雲桂一郎！ ……だったのは10年以上も前のこと。腰痛に老眼、知覚過敏。すまほとは？JKとは？輝いていた高校生名探偵も、今となっては時代に取り残されたおじさんに…『才能が枯れたんじゃない――ただ少し、若さを失っただけさ。』 そんなある日、名雲探偵事務所に若さあふれる女子高生、真白が助手になりたいと押しかけてくる。どうやら探偵を目指しているそうで……！？ おじさん探偵と個性派美少女（自称）JK助手の、動悸動悸（ドキドキ）が止まらない日常が今、始まる！ ◆STAFF原作:『まったく最近の探偵ときたら』(著:五十嵐正邦/電撃マオウ連載)監督:久城りおんシリーズ構成:池田臨太郎キャラクターデザイン・総作画監督:古賀五十六美術監督:耼嶋壮志(草薙)美術設定:成田偉保(草薙)・新井佳奈色彩設計:相原彩子プロップデザイン:えとう誠2Dデザイン:倉持美里・増田咲紀(旭プロダクション)3DCG:サンジゲン撮影監督:長谷川奈穂(旭プロダクション)編集:榎田美咲(エディッツ)音響監督:えびなやすのり音響効果:倉橋裕宗(オトナリウム)音楽:菊谷知樹音楽制作:KADOKAWAアニメーション制作:ライデンフィルム ◆MUSICオープニング主題歌：「Suffer」岡崎体育エンディング主題歌：「GORI☆GORI Feez e-Girl!!」真白(CV:花澤香菜)VS愉快なおじさんたち(CV:杉田智和) ◆CAST名雲桂一郎：諏訪部順一真白：花澤香菜翌檜ユウ：山口智広風巻ハナ：平野綾根津太郎：河西健吾星野アズハ：ファイルーズあい風ちゃん：和多田美咲ケルベロス：堀井茶渡美馬坂総也：加瀬康之乳首試食おじさん：杉田智和十字胸毛おじさん：杉田智和ロープ大好きおじさん：杉田智和コーチ：飯島 肇 ◆公式サイト：https://mattan-anime.com◆公式X：@mattan_anime 関連リンク ◆岡崎体育 オフィシャルサイト◆岡崎体育 オフィシャルX◆岡崎体育 オフィシャルInstagram◆岡崎体育 オフィシャルYouTubeチャンネル◆岡崎体育 オフィシャルTikTok

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