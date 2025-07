asmiが、TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』オープニングテーマに決定している新曲「君がくれたもの」を7月8日より配信リリースすることを発表した。 「君がくれたもの」はasmiが作詞作曲し、Taro Ishidaが編曲を手掛けた楽曲。asmiにとっては新機軸ともいえるストレートなロックサウンドに乗せたラブソングになっているという。 同時に発表となった「君がくれたもの」のジャケットは「PAKU」や「こっち向いてほい」でもタッグを組んだ驟々みそばたがイラストを手掛けた。楽曲からインスピレーションを受けて描かれたジャケットは、全速力で駆け抜ける横顔が大きく描かれているが、細部まで遊び心が加えられており、ジャケットも細部までよく見て欲しい。 「君がくれたもの」はApple Music Pre-Add、Spotify Pre-Saveもスタート。現在公開中の『カッコウの許嫁Season2』のメインPVでも一部聴くことができる。 TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』は、赤ん坊のころに取り違えられ、そして両家公認の許嫁である海野凪と天野エリカが、同居生活の中で繰り広げるちぐはぐなドタバタを描く、人生交錯ラブコメ作品。許嫁、想い人、血の繋がらない妹に、初恋の幼なじみなど「取り違え子」から始まる“五角関係” ラブコメディー。TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』は、TOKYO MX、BS日テレほかにて 2025年7月8日より放送開始となる。 ◆ ◆ ◆ ◾️asmi コメントこの度Season2のオープニングテーマを「君がくれたもの」で担当させていただきます。恋は時々真っ直ぐだった心をも歪めてしまう。呪いにも似た魔法が解けた頃 そこに残るものは一体なんなのか、私なりのラブソングを夏にぴったりの疾走感あるロックサウンドに乗せて歌いました! 「カッコウの許嫁」にこのような形で関わらせていただけることを心から嬉しく思っています。5人の人生とあなたの物語をどうか力強く彩れますように! ◆ ◆ ◆ ■配信リリース情報 ○「君がくれたもの」2025年7月9日(水)CDリリースApple Music Pre-Add、Spotify Pre-Save:https://asmi.lnk.to/AllYouGaveMe_PAPS ○「Err」ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/ErrWN ○「東京の夜」ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/NightinTokyoWN ○「そんなもんね」ストリーミング/ダウンロード:https://asmi.lnk.to/NightinTokyoWNCD購入:https://asmi.lnk.to/ThatsTheWayItGoes_SG ◾️TVアニメ『カッコウの許嫁Season2』 ◆イントロダクション海野凪と天野エリカ。同じ日に生まれた二人は、赤ちゃんの頃に取り違えられた子ども同士。定食屋の息子とホテル王の娘として育った二人は、育てと生みの両親たちのススメで、許嫁関係となることに。 ひとつ屋根の下で同居を始めた二人の生活は、クラスメイトの瀬川ひろや兄を追って来た海野幸たちも巻き込んでいく。許嫁、想い人、血の繋がらない妹。凪を巡るちぐはぐな“四角関係”へ、今度は初恋の幼なじみがやって来る!? 人生とラブが大交錯!「取り違え子」から始まる“五角関係”ラブコメディー!この夏に、運命はさらに大きく動き出す! ◆放送・配信情報7月8日(火)よりTOKYO MX、BS日テレ、KBS京都、サンテレビほか各種配信サイトにて放送・配信開始!TOKYO MX 毎週火曜 23:00〜BS日テレ 毎週火曜 23:30〜KBS京都 毎週火曜 25:00〜サンテレビ 毎週火曜 25:00〜 ABEMA・dアニメストアにて地上波同時・最速配信決定!7月8日(火)より毎週火曜日23:00〜配信! その他サイトも順次配信予定※放送・配信日時は予告なく変更になる場合がございます。 ・TVアニメ公式サイト https://cuckoos-anime.com/・TVアニメ公式X https://x.com/cuckoo_anime(ハッシュタグ #カッコウの許嫁)・TVアニメ公式TikTok https://www.tiktok.com/@cuckoo_anime ©吉河美希・講談社/カッコウの許嫁製作委員会2 関連リンク ◆asmi オフィシャルサイト◆asmi オフィシャルX◆asmi オフィシャルInstagram◆asmi オフィシャルYouTubeチャンネル◆asmi オフィシャルTikTok

