amazarashiが、2025年9月より全国6都市をめぐるホールツアー<amazarashi Live Tour 2025「生活の果てに音楽が鳴る」>を開催することを発表した。 7月1日18時よりamazarashi official site「APOLOGIES」にて「APOLOGIES」会員先行予約が開始されたので、ぜひチェックしていただきたい。 ◾️<amazarashi Live Tour 2025「生活の果てに音楽が鳴る」>特設サイト:https://apologies.jp/feature/tour2025 2025年9月23日(火・祝)大阪・グランキューブ大阪(大阪国際会議場)OPEN 16:00/START 17:00《問い合わせ先》キョードーインフォメーション 0570-200-888 2025年9月27日(土)福岡・福岡サンパレスホテル&ホールOPEN 16:00/START 17:00《問い合わせ先》キョードー西日本 0570-09-2424 2025年10月18日(土)青森・リンクステーションホール青森OPEN 16:00/START 17:00《問い合わせ先》キョードー東北 022-217-7788 2025年10月24日(金)北海道・カナモトホール(札幌市民ホール)OPEN 18:00/START 19:00《問い合わせ先》WESS info@wess.co.jp 2025年10月29日(水)愛知・愛知県芸術劇場OPEN 18:00/START 19:00《問い合わせ先》サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 2025年11月13日(木)東京・東京ガーデンシアターOPEN 18:00/START 19:00《問い合わせ先》クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 チケット料金:前売 \8,500(税込)当日 \9,500(税込)座種:全席指定券種:電子チケット(tixplus)のみ/その他は全プレイガイドにて紙・電子チケット併用チケット発券日:公演1週間前発券/公演2日前座席表示枚数制限:4枚(amazarashi official site「APOLOGIES」会員先行を除く)年齢制限:未就学児童入場不可公式トレード:各公演発券日より開始 先行予約スケジュール:・amazarashi official site「APOLOGIES」会員先行予約 (会員のみ)受付期間:2025年7月1日(火)18:00〜7月13日(日)23:59(抽選) ・amazarashi official site「APOLOGIES」会員先行予約 (同行者含む)受付期間:2025年7月14日(月)12:00〜7月21日(月・祝)23:59 (抽選) 企画/制作:レインボーエンタテインメント/LIFE 関連リンク ◆amazarashi オフィシャルサイト◆amazarashi オフィシャルX◆amazarashi オフィシャルInstagram◆amazarashi オフィシャルTikTok

