NMIXX、ファンコンサートツアー完走！マカオで感動のフィナーレ「NSWERがいてこその私たち」

NMIXXが、ファンコンサートツアーを大盛況で終幕した。

【写真】ソリュン、“無敵”のお人形ビジュアル

NMIXXは6月28日・29日に、マカオの「ザ・ロンドナー・アリーナ」で2度目のファンコンサートツアー「NMIXX 2ND FAN CONCERT“NMIXX CHANGE UP : MIXX LAB”」を開催した。当初は28日の1公演のみが予定されていたが、チケットが即完売するほどの注目を集めたことから、JYPエンターテインメントは29日に1公演を追加し、ファンの声援に応えた。

(画像=JYPエンターテインメント)

メンバーたちは、それぞれの個性とスキルが際立つ“六角形ガールズグループ”の実力が輝く多彩なステージを披露した。『Run For Roses』で幕を開けると『KNOW ABOUT ME』『DASH』『See That?』などの代表曲で観客の歓声を引き出した。

また、ロックバージョンにアレンジされた『Love Me Like This』『O.O New Version(Part 2)』をはじめ、約20曲にわたる圧巻のセットリストを通じて、カメレオンのような魅力を発揮した。さらに、瞬発力ゲームやお絵描きリレーなどのコーナーでは、明るくユーモアあふれるエネルギーで会場を盛り上げた。

(画像=JYPエンターテインメント)

マカオ公演でツアーを締めくくったメンバーたちは「今回のツアーで沢山の“NSWER”(ファンダム名)に会えて幸せでした。NSWERがいてこそ、私たちNMIXXが存在しますし、私たちのステージはいつもNSWERが完成させてくれるものだと思っています。これからもたくさんの思い出を一緒に作っていきたいし、もっと多くのものを届けられるNMIXXでいられるよう努力します。メンバーたち、本当にお疲れ様でした。一緒にいてくれてありがとう。愛しています」と心からのメッセージを伝えた。

(画像=JYPエンターテインメント)

これにより、NMIXXは全12地域・21公演にわたる2度目のファンコンサートツアーを成功裏に完走した。2024年10月のソウル公演を皮切りに、東京、メキシコシティ、サンティアゴ、サンパウロ、台北、香港、マニラ、バンコク、メルボルン、シドニー、マカオへと続いた本ツアーは、開催地や公演回数を重ねながら“全員エース”と称されるNMIXXのグローバルな人気を改めて証明した。

その勢いのまま、7月12日にはソウル・高麗大学ファジョン体育館で、グループ初の公式ファンミーティング「NSWER VACATION」を開催する。午後1時と午後7時の2部公演で行われるこのイベントは、NMIXXにとってデビュー後初となるファンミーティングで、2025年の夏をファンとともに特別なものに彩る予定だ。

(記事提供=OSEN)