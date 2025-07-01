Èà¤ÎÁ´¤Æ¤¬Íß¤·¤¤¡ª ÃË½÷Èæ¤¬ÊÐ¤Ã¤¿ÃËÍ¥°Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËÍýÁÛ¤Î²¦»ÒÍÍ¤òÈ¯¸«!?¡¿ÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡©¤
¡ØÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡© ¡Á·ã½Å´¶¾ð¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ìµ¼«³ÐÃË»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤é¡Á¡Ù¡Ê»°Æ£¹§ÂÀÏº¡§¸¶ºî¡¢Åíµ¨Í«¡§Ì¡²è¡¢jimmy¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ØÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡© ¡Á·ã½Å´¶¾ð¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ìµ¼«³ÐÃË»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤é¡Á¡Ù¤ò1ÏÃÌÜ¤«¤éÆÉ¤à
ÆÍÇ¡¡¢ÃË½÷Èæ¤¬Êø¤ì¤¿À¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¿Í¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢½÷À¤¬¾¯¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦Âª¤¨¤¿¾¿Í¤Ï¡¢Å¾°ÜÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ¼«³Ð¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤¯Í¥¤·¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î½÷À¤¬¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤ë¤«¤ò¡Ä¡£°¦¤¬½Å¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë!? ½¤Íå¾ì¥¹¥ì¥¹¥ì¤ÎÌµ¼«³Ð¤¿¤é¤·¹þ¤ß¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡© ¡Á·ã½Å´¶¾ð¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ìµ¼«³ÐÃË»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤é¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡© ¡Á·ã½Å´¶¾ð¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ìµ¼«³ÐÃË»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤é¡Á¡Ù¤ò1ÏÃÌÜ¤«¤éÆÉ¤à
ÆÍÇ¡¡¢ÃË½÷Èæ¤¬Êø¤ì¤¿À¤³¦¤Ø¤ÈÅ¾°Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¿Í¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢½÷À¤¬¾¯¤·ÀÑ¶ËÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¡¢¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦Âª¤¨¤¿¾¿Í¤Ï¡¢Å¾°ÜÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ÌÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìµ¼«³Ð¤Ë¿¶¤ê¤Þ¤¯Í¥¤·¤µ¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î½÷À¤¬¤É¤ì¤À¤±µß¤ï¤ì¤ë¤«¤ò¡Ä¡£°¦¤¬½Å¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾¿Í¤Î±¿Ì¿¤Ï¤¤¤«¤Ë!? ½¤Íå¾ì¥¹¥ì¥¹¥ì¤ÎÌµ¼«³Ð¤¿¤é¤·¹þ¤ß¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡ØÃË½÷Èæ1¡§5¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÉáÄÌ¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡© ¡Á·ã½Å´¶¾ð¤ÊÈà½÷¤¿¤Á¤¬Ìµ¼«³ÐÃË»Ò¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤é¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª