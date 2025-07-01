『ヒプステ』Buster Bros!!! Bad Ass Temple feat. 糸の会 WESTEND-MAFIA、全情報解禁
2025年10月に上演される舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple feat. 糸の会 ＆ WESTEND-MAFIA》のメインビジュアル・キャラクタービジュアル・公演スケジュール・チケット情報などの全情報が1日、解禁された。
【写真】似てる！山田一郎役・石川凌雅らキャスト19人のソロビジュアル
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称：ヒプステ）は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 （通称 :ヒプマイ）の舞台化作品。
今回上演される《 Buster Bros!!! Bad Ass Temple feat. 糸の会 WESTEND-MAFIA》 では、4月に上演された 《MAD TRIGGER CREW どついたれ本舗 feat. 道頓堀ダイバーズ》 に続き、新たなD.R.Bに向けたストーリーが描かれる。本作に登場する、イケブクロ・ディビジョン”Buster Bros!!!”、ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”、糸の会、 ハチオウジ・ディビジョン”WESTEND-MAFIA”のビジュアルが公開された。
チケットは、8月16日午前10時から一般発売される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage《 Buster Bros!!! Bad Ass Temple feat. 糸の会 WESTEND-MAFIA》
【期間】2025年10月17日（金）〜10月24日（金）
【会場】東京・Kanadevia Hall
【キャスト】
イケブクロ・ディビジョン Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
ナゴヤ・ディビジョン Bad Ass Temple”
波羅夷 空却：中西智也
四十物 十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
“糸の会
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
ハチオウジ・ディビジョン WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠： SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨： Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹
【写真】似てる！山田一郎役・石川凌雅らキャスト19人のソロビジュアル
『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage（通称：ヒプステ）は、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト 『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 （通称 :ヒプマイ）の舞台化作品。
チケットは、8月16日午前10時から一般発売される。
■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』 Rule the Stage《 Buster Bros!!! Bad Ass Temple feat. 糸の会 WESTEND-MAFIA》
【期間】2025年10月17日（金）〜10月24日（金）
【会場】東京・Kanadevia Hall
【キャスト】
イケブクロ・ディビジョン Buster Bros!!!”
山田一郎：石川凌雅
山田二郎：松岡拳紀介
山田三郎：高野渉聖
ナゴヤ・ディビジョン Bad Ass Temple”
波羅夷 空却：中西智也
四十物 十四：酒寄楓太
天国獄：中塚皓平
“糸の会
大蜘蛛弾襄：植野堀誠
ハチオウジ・ディビジョン WESTEND-MAFIA”
按雲真日瑠： SHIN
五十里蘭丸：手島聖貴
茶臼山良経：奥村等士
霧村徳磨： Jun
飛砂風紫音：蒼井嵐樹