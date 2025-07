【MSIクオリティでビルドる! キャンペーン】 購入期間:7月4日~9月30日 応募期間:7月18日~10月28日

エムエスアイコンピュータージャパンは、「MSIクオリティでビルドる! キャンペーン」を7月4日から開催する。応募期間は7月18日から10月28日まで。

本キャンペーンでは、「MEG Z890 GODLIKE」など対象製品を購入しMSIオンラインセンターで登録、キャンペーンページでさらに登録を行なったユーザーに最大15,000円分の「えらべるPay」を進呈する。対象製品はインテル向けマザーボードの他、簡易水冷クーラー、PCケース、電源ユニットとなっている。

【対象製品】

