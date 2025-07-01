¡Ö¡È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡×K-POP¤Î°Ç¤òË½Ïª¡©DAY6¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÇÈÌæ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥Ð¥ó¥É¡¦DAY6¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢JAE¤³¤ÈeaJ¡ÊËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛDAY6¡¦¥¸¥§¥¤¡¢¡ÖÀÅª¤Ê¹Ô°Ù¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°¡×¤Ç¼Õºá
eaJ¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖK-POP¤ÎÉÔ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁüÆâ¤Ç¡Ö¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÉÔ¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈá°¥¡×¤Ë¿¨¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¡¢eaJ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤ÎËÍ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¹¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤À¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅ¬±þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëeaJ¤Ï¡¢¡Ö³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¾¯¿ô¤Î´Ú¹ñ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î°¦¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤â¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ä¡¢Ã»¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É²¹¤«¤¤²ñÏÃ¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡×¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
eaJ¤Ï2011Ç¯¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØK-POP¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊSBS¡Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë½Ð±é¤·¡¢JYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢5Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ2016Ç¯¤ËDAY6¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤·¤«¤·2021Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é5Ç¯¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£
Ã¦ÂàÅö»þ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê»ö¾ð¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤ËeaJ¤ÏDAY6»þÂå¤Ë¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Èà¤ÏÃ¦Âà¸å¤ÎSNS¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡Ö¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤âÈ¯¾É¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë