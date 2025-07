【マブラヴ ガールズガーデン】 事前登録受付中 価格:基本プレイ無料(アイテム課金あり)

EXNOAとKMSは、フルオート放置系RPG「マブラヴ ガールズガーデン」の事前登録受付を開始した。展開予定プラットフォームは、PC(ブラウザ/DMM GAME PLAYER)、DMM GAMESストア(Android)。価格は基本プレイ無料(アイテム課金あり)。

シリーズ累計80万本超えのADVゲーム「マブラヴ」、「マブラヴ オルタネイティヴ」を原作とした本作は、過去「マブラヴ」シリーズの監督・演出を担当してきた「age(アージュ)」の創業メンバーであるタシロハヤト氏が世界観構築を担当。

また、メカニックリデザインには、「機動戦士ガンダム水星の魔女」、「グレンダイザーU」、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)」などを手がけた稲田航氏、キャラクターデザインにはSiino氏/Pro-p氏などの制作陣が参加している。

事前登録受付開始にあわせ、事前登録キャンペーンもスタートした。

事前登録開始記念キャンペーン開催!

【ティザーPV】

事前登録者数の累計人数や、事前登録ガチャの回転数に応じて、正式サービス開始後にガチャで使用できるジェム最大9,000個が手に入る事前登録キャンペーンが開催される。事前登録ガチャでキープしたキャラクターはサービス開始時に入手することができるため、毎日ガチャを回してお気に入りのキャラクターを手に入れよう。

□事前登録ページ

シリアルコードでオリジナルグッズなどの景品が抽選で当たる

事前登録ガチャを回すことで獲得できるシリアルコードを手に入れると、抽選でオリジナルグッズなどの景品が獲得できるキャンペーンも同時開催中。シリアルコードは最大3個まで獲得可能だ。

【景品】

・オリジナル アクリルスタンド5個セット【10名】

・オリジナル タンブラー1個【10名】

・Amazonギフトカード番号500円分【100名】

※ジェムはゲーム内通貨になります。

※報酬はすべてサービス開始後に付与されます。

事前登録開始記念Xキャンペーン開催!

公式Xでは、事前登録開始を記念して抽選で合計10名にAmazonギフトカード番号が当たるフォロー&リポストキャンペーンが開催されている。

【景品】

Amazonギフトカード番号10,000円分【10名】

【応募方法】

1:@Muvluv_GGをフォローする

2:キャンペーン投稿をリポストする

【応募期間】

7月7日 23時59分まで

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。お問い合わせは、サポート窓口までお願いいたします。

※キャンペーンの開催日時や内容は変更となる可能性があります。

※詳細は公式Xよりご確認ください。

「マブラヴ ガールズガーデン」ゲーム概要

<製作>

配信 / 開発:EXNOA / KMS

世界観構築:タシロハヤト

キャラクター原案:ハサマ(兎巡)

原作:マブラヴシリーズ(aNCHOR)

メインシナリオプロット:合同会社ストーリィベリー / タシロハヤト

キャラクターデザイン:Siino / Pro-p

メカニックリデザイン:稲田航

※敬称略

<主題歌>

「不屈のファンファーレ」

作詞:Spirit Garden

作編曲:岩橋星実(Elements Garden)

歌唱:中恵光城

※敬称略

(C)Muv-Luv: The Answer (C) 2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.