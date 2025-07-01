¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¡×¤ò»Ò²ñ¼Ò²½¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÁê¾è¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ
¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï6·î30Æü¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¥³¡¼¥Ò¡¼´ë¶È¡Ö¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¡×¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼èÆÀ¤Ï¥¢¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤é¤Ç¡¢µÄ·è¸¢½êÍ³ä¹ç¤Ï94.2%¤ËÃ£¤¹¤ë¡£³ô¼°¾ùÅÏ¤Î¼Â¹Ô¤Ï7·î30Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¤Ï1940Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÏµþÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤ËµÊÃãÅ¹¤Ê¤É9Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£µÊÃãÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ÎßäÀù¡¦ÈÎÇä¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï1920Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÉÊ¼ÁÂè°ì¼çµÁ¡×¤Î¤â¤È¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ý±×ÎÏ¤Î²óÉü¤ò²ÝÂê¤Ë·Ç¤²¤Æ»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ò¤Ï2021Ç¯¤Ë¶ÈÌ³Äó·È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢²ÈÄíÍÑ¥³¡¼¥Ò¡¼»Ô¾ì¤Ç¡ÖµþÅÔ¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¡£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¶¯²½¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÇ§ÃÎ³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡¢µÊÃãÊ¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤ÎÃì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥Î¥À¥³¡¼¥Ò¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±ÍÍ¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êµÊÃãÊ¸²½¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÎ¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¶¦Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤ò¶å½£¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¨¶È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ïº£²ó¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤äµÊÃãÅ¹±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤Ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ë2026Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£