抹茶・日本茶をテーマとするカフェブランド「nana’s green tea」にて、夏限定のスイーツ&ドリンク「マンゴー&チャイ」を販売。

南国を感じさせる甘さとスパイスの香りを組み合わせた、鮮やかで爽やかなパフェと2種のドリンクは、屋久島で有機栽培された紅茶をベースにしています。

nana’s green tea「マンゴー&チャイ」

販売期間:2025年7月8日 〜なくなり次第終了

テイクアウト:可

販売店舗:国内のnana’s green tea店舗

※一部店舗にて、販売を行っていない場合もあります。詳しくは各店舗へ問合せください

nana’s green teaに、屋久島の有機栽培紅茶とスパイスが香る「マンゴー&チャイ」が登場。

屋久島の有機栽培紅茶を使用したチャイをベースに、南国気分を楽しめる3種のメニューが展開されます。

今回使用されている屋久島で有機栽培された紅茶は、nana’s green tea全店舗で2023年4月より提供している、有機JAS認定の国産紅茶。

紅茶として楽しむのはもちろんのこと、もっと国産紅茶をゲストに楽んでほしいという想いから、2025年5月に初夏スイーツ&ドリンクとして「TEA & LEMON」を販売。

それに続くかたちで、夏のスイーツ&ドリンクとして「マンゴー&チャイ」がラインナップされます☆

マンゴー&パッションフルーツのパフェ

価格:1,400円(税込)

※ドリンクセット対象メニューです

マンゴーの濃厚な甘さに、パッションフルーツの酸味がアクセントになった「マンゴー&パッションフルーツのパフェ」

マンゴーとパッションフルーツ、ココナッツアイスと南国を感じさせる組み合わせに、オリジナルのチャイゼリーがトッピングされています。

チャイゼリーは、紅茶にシナモンやグローブなどのスパイスが入っている香り高いゼリー。

甘すぎず最後までさっぱりと味わうことができるグラスデザートです。

マンゴーチャイココナッツフロート

価格:820円(税込)

もちもち食感の粒白玉もアクセントになった「マンゴーチャイココナッツフロート」

紅茶にスパイスを加えたオリジナルのチャイミルクに、ジューシーなマンゴーソースとまろやかなココナッツアイスがトッピングされています。

シナモンやクローブの爽やかな香り広がる夏限定フロートです。

マンゴースパイスソーダ

価格:680円(税込)

まるでクラフトコーラのような味わいに仕上げられた「マンゴースパイスソーダ」

紅茶と、シナモンやクローブのスパイスの香りが爽やかな夏限定ティーソーダです。

ジューシーなマンゴーソースと合わせたことで、清涼感の中にやさしい甘さが広がります。

鹿児島県・屋久島で有機栽培された紅茶とスパイスが香る、南国気分のスイーツ&ドリンク。

nana’s green teaの「マンゴー&チャイ」は、2025年7月8日より販売開始です☆

有機米を組み合わせた混ぜご飯とどんぶり!nana's green tea「天然もち鮪」メニュー 有機米を組み合わせた混ぜご飯とどんぶり!nana's green tea「天然もち鮪」メニュー 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 南国を感じさせる甘さとスパイスの香りを組み合わせた夏限定メニュー!nana’s green tea「マンゴー&チャイ」 appeared first on Dtimes.