¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÌÜÁ°¤ÇºÆ¤Ó¥¢ー¥ÁÎÌ»º¤Ê¤ë¤«¡¡ÄäÂÚ¤Î6·î¤â¡Ä¡Ä¸åÈ¾¤ÏÂÇ·â»ØÉ¸¤¬²þÁ±¡Ö14.6¡ó¢ª27.6¡ó¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Áー¥à85»î¹çÃæ83»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨.287¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢54ÂÇÅÀ¡¢11ÅðÎÝ¡¢OPS1.021¤ÈÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµîÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿6·î¤³¤½·î´ÖÂÇÎ¨.265¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.931¤Ç¼çË¤¤È¤·¤Æ¤Ï·ø¼Â¤Ê³èÌö¡£²Æ¾ì¤Î¥¢ー¥ÁÎÌ»º¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢ÂçÃ«¤Î6·î¤ÎÂÇ·â»ØÉ¸¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¡£
¢£6·î¸åÈ¾¤ÏÂÇµå³ÑÅÙ¤Ê¤É¤¬¹¥Å¾
º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï6·î30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7·î1Æü¡Ë¸½ºß¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î29ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò¥êー¥É¡£2°Ì¤Î¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë3ËÜº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«3ËÜ¤À¤Ã¤¿¥¢ー¥Á¤¬¡¢Ä¾¶á7»î¹ç¤Ç¤Ï4ËÜÎÝÂÇ¤È´¬¤ÊÖ¤·¡£¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥ªー¥ë¥¹¥¿ーÁ°30È¯Ä¶¤¨¡×¤â»ë³¦¤ËÂª¤¨¤¿¡£
¡ØBaseball Savant¡Ù¤Ç¡¢¥¢ー¥Á¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿6·îÁ°È¾¡Ê15Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤È¸åÈ¾¡Ê16Æü°Ê¹ß¡Ë¤ÎÂÇ·â»ØÉ¸¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¶ÑÂÇµå³ÑÅÙ¤¬7ÅÙ¤«¤é17ÅÙ¤Ø¤È¾å¾º¡£54ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡¢ºòµ¨¤Î16.2ÅÙ¤Ë¶á¤¤¿å½à¤Ø²óÉü¡£¡Ö¥Ð¥ì¥ëÎ¨¡×¤â14.6¡ó¤«¤é27.6¡ó¤Þ¤ÇÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿Åö¤¿¤ê¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿Î¢ÉÕ¤±¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ºòµ¨29.8¡ó¤À¤Ã¤¿¥¹¥¤¥ó¥°»þ¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤¬º£µ¨¤Ï33.2¡ó¤Ë¾å¾º¡£¤È¤ê¤ï¤±6·î¤Ï37¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤á¥Üー¥ëµå¤Ç¤Î»°¿¶³ä¹ç¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Üー¥ëµå¥¹¥¤¥ó¥°Î¨¤³¤½²£¤Ð¤¤¤À¤¬¡¢Æ±¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ï8¡óÄã²¼¡£ºÝ¤É¤¤¥³ー¥¹¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢º£¸å¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂçÃ«¤ÎÁ°È¾ÀïºÇÂ¿¥¢ー¥Á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå2021Ç¯¤Î33ËÜ¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Þ¤Ç»Ä¤ê12»î¹ç¡¢ºÆ¤ÓÎÌ»ºÂÖÀª¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ì¤ÐµÏ¿¹¹¿·¤â½½Ê¬²ÄÇ½¤À¡£