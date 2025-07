◆LiSA、北米ツアーのパフォーマンス姿披露

【モデルプレス=2025/07/01】アーティストのLiSAが7月1日、YouTube Theaterの公式Instagramに登場。北米ツアーでのパフォーマンス姿が公開され、話題を呼んでいる。6月28日まで自身初となる北米ツアーを敢行していたLiSA。YouTube Theaterの公式アカウントは「Thank you @xlisa_olivex for an amazing sold out show at #YouTube Theater」とアメリカでの公演が満席だったこととLiSAへの感謝をつづり、フォトグラファー・Wes and Alexが撮影したライブショットを公開。赤いミニ丈の衣装に片足のみ網ソックスを合わせたスタイリングで、美しい脚のラインを披露しながらステージで力強く歌う姿が捉えられている。この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「衣装かっこいい」「ソールドアウトすごい」「圧倒的なパフォーマンス」「スタイル抜群」「世界で活躍すごい」といったコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】