タカラトミーが、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』の公開から30周年を記念し、劇中に登場する侍姿の「ウッディ」や忍者になった「バズ・ライトイヤー」などのグッズを発売!

また、ピクサー・アニメーション・スタジオ公式監修のタカラトミーオリジナルショートムービー「トイ・ストーリー 日本の彼方へさあ行くぞ!」がタカラトミー公式YouTubeチャンネルにて公開されています☆

タカラトミー ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念グッズ

発売日:2025年8月2日(土)

販売店舗:全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」など

タカラトミーが、ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年を記念したタカラトミーオリジナルショートムービー「トイ・ストーリー 日本の彼方へさあ行くぞ!」を公開!

ピクサー・アニメーション・スタジオ公式監修のもとタカラトミーが制作した完全オリジナルのショートムービーです。

「友情」「冒険」「おもちゃが動く」という『トイ・ストーリー』の魅力はそのままに、実写映像とストップモーションを融合させた完全オリジナルのストーリーを描いています。

ピクサー作品が描く「もしも」の世界観づくりに則り、「もしもウッディやバズが日本に来たら…」というコンセプトのもと制作。

映画でもおなじみの「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」がそれぞれオリジナルデザインの着物や、忍者、侍(兜)姿で大活躍する、日本らしさを感じられる、これまでにない作品となっています。

今回、オリジナルショートムービーに登場するキャラクターたちが作中と同じサイズのフィギュアになった「トイ・ストーリー30周年 リアルサイズトーキングフィギュア」や、作中オリジナルデザインのキャラクターが描かれたトミカ、ガチャ、ぬいぐるみなどを展開。

そのほかにも30周年記念商品として、映画『トイ・ストーリー2』で描かれた架空のモノクロテレビ番組『ウッディのラウンドアップ』に登場するウッディとジェシーを「モノクロ」のままグッズ化した「トイ・ストーリー 30周年 リアルサイズトーキングフィギュアウッディ ウッディのラウンドアップver.」も登場します。

さらに人気キャラクターやロゴなどをダイキャストのフィギュアにした「ダイキャストコレクションシリーズ」を発売し、映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を盛り上げます☆

「トイ・ストーリー 30周年 リアルサイズトーキングフィギュア」シリーズ

価格:各11,000円(税込)

ラインナップ:左から)

・ジェシー KIMONO ver.

・ウッディKABUTO ver.

・バズ・ライトイヤー NINJA ver.

映画そのままのリアルサイズのフィギュアが、ピクサー公式監修のオリジナルショートムービー「日本の彼方へ、さあいくぞ!」に登場する、オリジナルコスチュームに!

背中のひもをひくと映画そのままの声でセリフをおしゃべりします。

日本語と英語の切り替えができ、日本語と英語合計51種のセリフが楽しめるフィギュアです。

「トイ・ストーリー 30周年 リアルサイズトーキングフィギュア」ウッディのラウンドアップver.

価格:各8,800円(税込)

発売日:2025年9月20日(土)

ラインナップ:

・ウッディ ウッディのラウンドアップver.

・ジェシー ウッディのラウンドアップver.

映画に登場するテレビ番組「ウッディのラウンドアップ」の中から飛び出してきたようなフィギュアもラインナップ。

映画そのままの「ウッディ」と

「ジェシー」を立体化した、リアルサイズのフィギュアです。

背中のひもをひくと映画そのままの声でセリフをおしゃべりします。

日本語と英語の切り替えができるほか、日本語と英語合計49種のセリフが楽しめます。

※帽子は着脱できます

トイ・ストーリー 30周年 ダイキャストコレクション

価格:各1,650円(税込)

種類:全4種(ウッディ/バズ・ライトイヤー/ ジェシー/ ピクサー・ランプ&トイ・ストーリーロゴ/ピクサー・ランプ&トイ・ストーリーロゴ メタリックver.)

ダイキャスト製のずっしり重いフィギュアシリーズ。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」の3種は劇中イメージデザインのミニチュアパッケージがセットになっています。

ドリームトミカ SP ディズニー トイ・ストーリー 30周年

価格:各880円(税込)

発売日:2025年9月20日(土)

ラインナップ:全3種(ウッディ KABUTO ver./バズ・ライトイヤー NINJA ver./ジェシー KIMONO ver.)

『トイ・ストーリー』の30周年を記念した特別なトミカが登場!

ピクサー公式監修のタカラトミーオリジナルトイメーション「トイ・ストーリー 日本の彼方へさあ行くぞ!」に登場する兜を着た「ウッディ」や

忍者の服を着た「バズ・ライトイヤー」

着物を着た「ジェシー」をラッピングしたデザインです。

ルーフには日本らしくカタカナでキャラクターたちの名前があしらわれているほか、30周年の記念ロゴも入っています。

侍姿の「ウッディ」や忍者になった「バズ・ライトイヤー」たちのフィギュアなど、特別感あるグッズが盛りだくさん。

タカラトミーのディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』公開30周年記念グッズは、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで予約受付中です☆

