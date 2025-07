B2静岡がノルウェー代表PFを獲得…昨季はフランス1部リーグでプレー

B2のベルテックス静岡は7月1日、ノルウェー代表のクリス・エブ・ンドウと2025-26シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。

ノルウェー出身で現在31歳のンドウは、199センチ96キロのパワーフォワード。ノルウェーのトップリーグでプロデビューし3年プレーした後、渡米しノースウエスト・ミズーリ州立大学へ。卒業後はドイツやフランスでも腕を磨き、2024-25シーズンはフランス最高峰のリーグへ。1試合平均8.6得点5.4リバウンド0.8アシストをマークした。また、ノルウェー代表としても活動し、『FIBAワールドカップ2027ヨーロッパ予選』では16.3得点8.0リバウンド1.8アシストとチームをけん引している。

Bリーグ初参戦となるンドウは「来る新しいシーズンにベルテックス静岡ファミリーの一員になれることをとても光栄に思い、そして本当にワクワクしています。ファンの皆さんにお会いできるのが待ちきれませんし、コートの上でも外でも、日本の文化をもっと深く知っていけたらと思っています。このシーズンが特別なものになるよう、一緒に頑張りましょう!」とコメントしている。

