°ñ¾ë¡¦ºë¶Ì¡¦·²ÇÏ¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¡Ä°ñ¾ë¸©¶Ä®ÉÕ¶á¤Ç£±»þ´Ö¤Ë£±£²£°¥ß¥ê°Ê¾å¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï£±Æü¸á¸å£´»þ£´£·Ê¬¤«¤éÆ±£µ»þ£´£µÊ¬¤Ë¤«¤±°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢·²ÇÏ¸©¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËµÏ¿ÅªÃ»»þ´ÖÂç±«¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å£´»þ£´£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Î£±»þ´Ö¤Ë°ñ¾ë¸©¶Ä®ÉÕ¶á¤Ç£±£²£°¥ß¥ê°Ê¾å¡¢¸á¸å£´»þ£µ£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Î£±»þ´Ö¤Ëºë¶Ì¸©µ×´î»ÔÉÕ¶á¤ÇÌó£±£±£°¥ß¥ê¡¢¸á¸å£µ»þ¤Þ¤Ç¤Ë°ñ¾ë¸©ÀÐ²¬»ÔÉÕ¶á¤Ç£±»þ´Ö¤ËÌó£±£²£°¥ß¥ê¡¢·²ÇÏ¸©¤ß¤É¤ê»ÔÉÕ¶á¤Ç£±»þ´Ö¤ËÌó£±£±£°¥ß¥ê¤Î¹ß±«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ñ¾ë¸©¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ¼Êý£³²óÌÜ¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤«¤¹¤ß¤¬¤¦¤é»ÔÉÕ¶á¤Ç¸á¸å£µ»þ£²£°Ê¬¤Þ¤Ç¤Î£±»þ´Ö¤ËÌó£±£±£°¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸á¸å£µ»þ£±£¸Ê¬¤Ë´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¾Ý¾ðÊó¤òÈ¯É½¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¿»¿å³²¤È¹¿¿åºÒ³²¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ÎÈ¯Îá¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£