XG¡¢Ã£É®¤Ê»ú¤ÇÃ»ºý¤ªÈäÏªÌÜ °ìÈÖ¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ä¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/01¡ÛHIPHOP¡¿R¡õB¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¸¡¼¡Ë¤¬¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤ÎÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÈG-SHOCK¡É¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Ã»ºý¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿ÈþÊ¸»ú
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼·Í¼¤òÌÜÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÂç¤¤ÊÃ»ºý¤ÇÈäÏª¡£¡Ö·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢JURIN¤Ï¡ÖÀè·î½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿º£¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤Æ·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã£É®¤Ê»ú¤ÏHINATA¡Ê¥Ò¥Ê¥¿¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸Â³¦¤ò·è¤á¤º½é¿´¤ä´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ºÆü¡¹¤Ö¤Á¤«¤Þcrazy¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä©Àï¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢CHISA¡Ê¥Á¥µ¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ÏÆÃ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤±¤Ë²óÁÛ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MAYA¡Ê¥Þ¥ä¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢JURIA¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ°ì¿Í¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢HARVEY¡Ê¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤âALPHAZ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡É¤º¤Ã¤«¤¾¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
²ñ¸«¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËJURIN¤ÏHINATA¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥¿¥Õ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËHINATA¤¬¥¿¥Õ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤âÌµ¸À¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë»ø¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿Ä©Àï¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢HINATA¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç»à¤Ìµ¤¤Ç½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤É¤¦¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿CHISA¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êµ¤¹ç¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦Æ°µ¡¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤Ë»×¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛXG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½ñ¤¤¤¿ÈþÊ¸»ú
¢¡HINATA¡¢Ã£É®¤Ê»ú¤ÇÃ»ºýÈäÏª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼·Í¼¤òÌÜÁ°¤Ë¤³¤ì¤«¤é¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÂç¤¤ÊÃ»ºý¤ÇÈäÏª¡£¡Ö·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢JURIN¤Ï¡ÖÀè·î½é¤á¤Æ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿º£¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤È¤·¤Æ·î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ã£É®¤Ê»ú¤ÏHINATA¡Ê¥Ò¥Ê¥¿¡Ë¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸Â³¦¤ò·è¤á¤º½é¿´¤ä´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ºÆü¡¹¤Ö¤Á¤«¤Þcrazy¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¢¡CHISA¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Îµ¯ÍÑÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä©Àï¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢CHISA¡Ê¥Á¥µ¡Ë¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óº£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢5Ç¯´Ö¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ÏÆÃ¤ËÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²õ¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥Õ¤Ê¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤±¤Ë²óÁÛ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MAYA¡Ê¥Þ¥ä¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Î×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆÀ¤Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢JURIA¡Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡ÖÀäÂÐ°ì¿Í¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢HARVEY¡Ê¥Ï¡¼¥ô¥£¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤âALPHAZ¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥º¡¿¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡É¤º¤Ã¤«¤¾¡É¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡JURIN¡¢°ìÈÖ¥¿¥Õ¥Í¥¹¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡©
²ñ¸«¸å¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¡£¡Ö¥¿¥Õ¥Í¥¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËJURIN¤ÏHINATA¤ÎÌ¾¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÁ´°÷¤¬¥¿¥Õ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËHINATA¤¬¥¿¥Õ¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿»ö¤âÌµ¸À¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤ë»ø¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÈÖ¥¿¥Õ¤À¤Ã¤¿Ä©Àï¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢HINATA¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ò¤¢¤²¡¢¡ÖÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¯¤Æ»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç»à¤Ìµ¤¤Ç½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤É¤¦¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿CHISA¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤êµ¤¹ç¡£¤¢¤È¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¤³¤Î¥¢¡¼¥È¤ÇÃ¯¤«¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¦Æ°µ¡¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÀ³Î¤Ë»×¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û