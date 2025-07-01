【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(1日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42756.70 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42655.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41054.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40902.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40882.03 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40091.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39986.33 ★日経平均株価1日終値
39656.95 6日移動平均線
39439.43 均衡表転換線(日足)
39351.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39280.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39108.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39086.63 均衡表基準線(日足)
38942.07 新値三本足陰転値
38729.63 均衡表転換線(週足)
38469.23 25日移動平均線
37964.60 200日移動平均線
37719.01 均衡表雲上限(週足)
37658.28 ボリンジャー:-1σ(25日)
37649.41 26週移動平均線
37334.70 13週移動平均線
36894.53 75日移動平均線
36847.34 ボリンジャー:-2σ(25日)
36800.81 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36036.39 ボリンジャー:-3σ(25日)
35946.98 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35561.04 ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40 均衡表雲下限(日足)
34244.54 ボリンジャー:-2σ(26週)
33787.37 ボリンジャー:-2σ(13週)
32542.11 ボリンジャー:-3σ(26週)
32013.70 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.92(前日92.29)
ST.Slow(9日) 90.50(前日94.12)
ST.Fast(13週) 94.70(前日96.51)
ST.Slow(13週) 93.79(前日94.40)
［2025年7月1日］
株探ニュース