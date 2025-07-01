

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42756.70 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42655.70 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41054.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40902.07 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40882.03 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40091.12 ボリンジャー:＋2σ(25日)



39986.33 ★日経平均株価1日終値



39656.95 6日移動平均線

39439.43 均衡表転換線(日足)

39351.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39280.18 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39108.37 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39086.63 均衡表基準線(日足)

38942.07 新値三本足陰転値

38729.63 均衡表転換線(週足)

38469.23 25日移動平均線

37964.60 200日移動平均線

37719.01 均衡表雲上限(週足)

37658.28 ボリンジャー:-1σ(25日)

37649.41 26週移動平均線

37334.70 13週移動平均線

36894.53 75日移動平均線

36847.34 ボリンジャー:-2σ(25日)

36800.81 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36036.39 ボリンジャー:-3σ(25日)

35946.98 ボリンジャー:-1σ(26週)

35822.64 均衡表基準線(週足)

35561.04 ボリンジャー:-1σ(13週)

34643.40 均衡表雲下限(日足)

34244.54 ボリンジャー:-2σ(26週)

33787.37 ボリンジャー:-2σ(13週)

32542.11 ボリンジャー:-3σ(26週)

32013.70 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 82.92(前日92.29)

ST.Slow(9日) 90.50(前日94.12)



ST.Fast(13週) 94.70(前日96.51)

ST.Slow(13週) 93.79(前日94.40)



［2025年7月1日］



株探ニュース

