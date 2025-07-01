　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42756.70　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42655.70　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41054.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40902.07　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40882.03　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40091.12　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

39986.33　　★日経平均株価1日終値

39656.95　　6日移動平均線
39439.43　　均衡表転換線(日足)
39351.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39280.18　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39108.37　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39086.63　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38729.63　　均衡表転換線(週足)
38469.23　　25日移動平均線
37964.60　　200日移動平均線
37719.01　　均衡表雲上限(週足)
37658.28　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37649.41　　26週移動平均線
37334.70　　13週移動平均線
36894.53　　75日移動平均線
36847.34　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36800.81　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36036.39　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35946.98　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35561.04　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34643.40　　均衡表雲下限(日足)
34244.54　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33787.37　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32542.11　　ボリンジャー:-3σ(26週)
32013.70　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.92(前日92.29)
ST.Slow(9日)　　90.50(前日94.12)

ST.Fast(13週)　 94.70(前日96.51)
ST.Slow(13週)　 93.79(前日94.40)

［2025年7月1日］

株探ニュース