NOMELON NOLEMON、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌「きえない」のアニメ版MV公開決定
NOMELON NOLEMONが、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として書き下ろした楽曲「きえない」のアニメーションMVを7月2日21時に公開することを発表した。 ◆NOMELON NOLEMON 動画 楽曲の世界観に合わせ、TVアニメ本編の印象的なシーンが詰まったMVとなっているという。なお本MVには最終話の映像も含まれるため、未試聴の方は注意していただきたい。 また、7月2日には『HALO - EP』の発売、日本時間7月4日にはアメリカ・ロサンゼルスで開催される＜Anime Expo 2025＞への出演も決定している。 ◾️リリース情報 ◆「ミッドナイト・リフレクション」劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 / TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL：https://orcd.co/nmnl_midnight-reflectionYouTube Music：https://youtu.be/73stcwZC9vk?feature=shared ◆「きえない」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL：https://orcd.co/nmnl_kienai ◆「HALO」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL：https://orcd.co/nmnl_halo ◆みきまりあ歌唱挿入歌「水槽の街から」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌作詞作曲編曲：照井順政 歌唱：みきまりあ（NOMELON NOLEMON）配信URL：https://lnk.to/gquuuuuux_I_006_lyric ◾️＜NOMELOM NOLEMON QUATTRO TOUR 『SUPERMOON』＞ 公演日：2025年10月10日（金）（開場 18:30 / 開演 19:00）会場：UMEDA CLUB QUATTRO券種/料金：スタンディング/￥5,500（税込）※ドリンク代別途 公演日：2025年10月17日（金）（開場 18:30 / 開演 19:00）会場：NAGOYA CLUB QUATTRO券種/料金：スタンディング/￥5,500（税込）※ドリンク代別途 公演日：2025年10月24日（金）（開場 18:30 / 開演 19:00）会場：SHIBUYA CLUB QUATTRO券種/料金：スタンディング/￥5,500（税込）※ドリンク代別途 ◆チケット情報・NOMELON NOLEMON 『HALO - EP』 チケット最速先行抽選受付 シリアルコード封入申込期間：2025年7月1日（火）12:00〜7月21日（月・祝）23:59 ・オフィシャル先行申込期間：2025年7月30日（水）12:00〜8月17日（日）23:59 […]
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