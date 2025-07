NOMELON NOLEMONが、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の挿入歌として書き下ろした楽曲「きえない」のアニメーションMVを7月2日21時に公開することを発表した。 ◆NOMELON NOLEMON 動画 楽曲の世界観に合わせ、TVアニメ本編の印象的なシーンが詰まったMVとなっているという。なお本MVには最終話の映像も含まれるため、未試聴の方は注意していただきたい。 また、7月2日には『HALO - EP』の発売、日本時間7月4日にはアメリカ・ロサンゼルスで開催される<Anime Expo 2025>への出演も決定している。 ◾️リリース情報 ◆「ミッドナイト・リフレクション」劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』 / TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL:https://orcd.co/nmnl_midnight-reflectionYouTube Music:https://youtu.be/73stcwZC9vk?feature=shared ◆「きえない」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL:https://orcd.co/nmnl_kienai ◆「HALO」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌配信URL:https://orcd.co/nmnl_halo ◆みきまりあ歌唱挿入歌「水槽の街から」TVアニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』挿入歌作詞作曲編曲:照井順政 歌唱:みきまりあ(NOMELON NOLEMON)配信URL:https://lnk.to/gquuuuuux_I_006_lyric ◾️<NOMELOM NOLEMON QUATTRO TOUR 『SUPERMOON』> 公演日:2025年10月10日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:UMEDA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 公演日:2025年10月17日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:NAGOYA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 公演日:2025年10月24日(金)(開場 18:30 / 開演 19:00)会場:SHIBUYA CLUB QUATTRO券種/料金:スタンディング/¥5,500(税込)※ドリンク代別途 ◆チケット情報・NOMELON NOLEMON 『HALO - EP』 チケット最速先行抽選受付 シリアルコード封入申込期間:2025年7月1日(火)12:00〜7月21日(月・祝)23:59 ・オフィシャル先行申込期間:2025年7月30日(水)12:00〜8月17日(日)23:59 […]

