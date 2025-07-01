²ÆËÜÈÖ¡ª¡¡USJ¤Ç¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ìº×Åµ¤¬³«Ëë¡¡°ËÆ£º»è½¤â¿åÊ®¼Í¤Ç¾Ð´é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤¬6·î30Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡¢Âçºå»Ô¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ìÉ¬»ê¤Î²Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖNO LIMIT¡ª¥¯¡¼¥ë¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤Î³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤ò¼ê¤ËÍè¾ì¼Ô¤È¿å¤òÊ®¼Í¤·¤¢¤¤¡¢¡Ö¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖNO LIMIT¡ª¥¯¡¼¥ë¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ï7·î1Æü¤«¤é¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤¬¿å¤òÊ®¼Í¤·¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¯¡¢¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ìÉ¬»ê¤Î¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¤ä¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÁö¹Ô»þ°Ê³°¤Ë¤â°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÇÂÇ¤Á¿å¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ë¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥¿¥¤¥à¡×¤Ê¤É¡¢¿å¤ò»È¤Ã¤¿ÎÃ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ï¢Æü¼Â»Ü¡£²»³Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ìë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥À¥ó¥¹¥Ê¥¤¥È¡¡with HYBE JAPAN¡×¤Ç¤â¡¢ÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»È¤Ã¤¿¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì±é½Ð¤¬¤¢¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬6·î30Æü¤Ë¡¢Àè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
³«Ëë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¥°¥é¥Þ¥·¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢800¿Í¤Û¤É¤¬½¸·ë¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Á°¤Ë¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤·¤¿°ËÆ£¤Ï´û¤Ë¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¡£¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤ÆËº¤ì¤ÆË×Æþ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ÏºÇ¹â¤ÇàÄ¶ËÁ¸±á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿å¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢Íè¾ì¼Ô¤È°ËÆ£¤ä¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤Ç¿å¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¡£ºÆ¤Ó¤Ó¤·¤ç¤Ì¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö³§¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Àè½µ¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤·¤Æ¡¢²ÆËÜÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¶áµ¦ÃÏÊý¡£Âçºå»Ô¤Î6·î30Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï34ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¡£USJ¤Ï¥²¥¹¥È¤â¥¯¥ë¡¼¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¡Ö¸Â³¦¤Ê¤·¤ÎÌÔ½ëÂÐºö¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¡×¤ò·Ç¤²¡¢±öÊ¬¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤ä¿å¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢µðÂç¥ß¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤òÀß¤±¤ë»Ò¤É¤âÍÑ¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥á¥¬¡¦¥¯¡¼¥ë¡¦¥¾¡¼¥ó¡×¤â³ÈÂç¤·¤¿¡£¥±¥ä¥¤Î¿¢¼ù¤Ë¤è¤ëÌÚ±¢¤Å¤¯¤ê¤ä¿Í¹©¼Ç¥¨¥ê¥¢¤Î¼×Ç®ÂÐºö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹çÆ±²ñ¼Ò¥æ¡¼¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¤ÎûüÈ»¿Í¥µ¥Þ¡¼¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Ö²Æ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤Ï½ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£