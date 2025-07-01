【球宴ファン投票一覧】阪神・森下が両リーグ最多77万8130票で選出、パ最多は日本ハム・万波
「マイナビオールスターゲーム2025」（第1戦＝7月23日京セラD、第2戦＝同24日横浜）のファン投票結果が1日、発表された。
セ・リーグ外野手部門では阪神・森下がセパ通じて最多となる77万8130票を獲得した。
パ・リーグ最多は外野手部門の日本ハム・万波で75万8826票だった。
選手間投票の結果は3日、監督選抜は7日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る16日にメンバーが出そろう。
【パ・リーグ】
先 発 宮城 大弥（オリックス）37万1337票
中継ぎ 甲斐野 央（西 武）37万6466票
抑 え 田中 正義（日本ハム）51万1582票
捕 手 若月 健矢（オリックス）62万7235票
一 塁 頓宮 裕真（オリックス）51万8643票
二 塁 太田 椋（オリックス）73万1958票
三 塁 清宮幸太郎（日本ハム）57万8550票
遊 撃 紅林弘太郎（オリックス）53万1827票
外 野 万波 中正（日本ハム）75万8826票
外 野 西川 龍馬（オリックス）50万4125票
外 野 渡部 聖弥（西 武）37万4428票
D H レイエス （日本ハム）67万142票
【セ・リーグ】
先 発 村上 頌樹（阪神）29万7475票
中継ぎ 大 勢（巨人）45万5496票
抑 え 松山 晋也（中日）53万5146票
捕 手 甲斐 拓也（巨人）49万395票
一 塁 大山 悠輔（阪神）56万4371票
二 塁 牧 秀悟（DeNA）52万5351票
三 塁 佐藤 輝明（阪神）72万5974票
遊 撃 矢野 雅哉（広島）46万7903票
外 野 森下 翔太（阪神）77万8130票
外 野 近本 光司（阪神）63万5473票
外 野 岡林 勇希（中日）45万8076票