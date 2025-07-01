【球宴】初選抜は西武・渡部聖に阪神・森下、日本ハム・レイエスら６人
◆マイナビオールスターゲーム２０２５（２３日・京セラＤ、２４日・横浜）
ファン投票の結果が１日発表され、両リーグ２３人の選手が選出された。両リーグ最多はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で７７万８１３０票。パ・リーグ最多は外野手部門の日本ハム・万波中正外野手で７５万８８２６票。
初選出は、セ・リーグでは阪神・森下（外野手）、中日・岡林（外野手）、広島・矢野（遊撃手）。パ・リーグでは、新人で唯一となった西武・渡部聖（外野手）、甲斐野（中継ぎ）、レイエス（日本ハム）の６人。
◆ファン投票選出選手
・セ・リーグ
▽先発
村上（神）
▽中継ぎ
大勢（巨）
▽抑え
松山（中）
▽捕手
甲斐（巨）
▽一塁
大山（神）
▽二塁
牧（ＤＢ）
▽三塁
佐藤輝（神）
▽遊撃
矢野（広）
▽外野
森下（神）
近本（神）
岡林（中）
・パ・リーグ
▽先発
宮城（オ）
▽中継ぎ
甲斐野（西）
▽抑え
田中正（日）
▽捕手
若月（オ）
▽一塁
頓宮（オ）
▽二塁
太田（オ）
▽三塁
清宮幸（日）
▽遊撃
紅林（オ）
▽外野
万波（中）
西川（オ）
渡部聖（西）
▽ＤＨ レイエス（日）