阪神・森下翔太（左）と西武・渡部聖

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◆マイナビオールスターゲーム２０２５（２３日・京セラＤ、２４日・横浜）

　ファン投票の結果が１日発表され、両リーグ２３人の選手が選出された。両リーグ最多はセ・リーグ外野手部門の阪神・森下翔太外野手で７７万８１３０票。パ・リーグ最多は外野手部門の日本ハム・万波中正外野手で７５万８８２６票。

　初選出は、セ・リーグでは阪神・森下（外野手）、中日・岡林（外野手）、広島・矢野（遊撃手）。パ・リーグでは、新人で唯一となった西武・渡部聖（外野手）、甲斐野（中継ぎ）、レイエス（日本ハム）の６人。

　◆ファン投票選出選手

・セ・リーグ

▽先発

村上（神）

▽中継ぎ

大勢（巨）

▽抑え

松山（中）

▽捕手

甲斐（巨）

▽一塁

大山（神）

▽二塁

牧（ＤＢ）

▽三塁

佐藤輝（神）

▽遊撃

矢野（広）

▽外野

森下（神）

近本（神）

岡林（中）

・パ・リーグ

▽先発

宮城（オ）

▽中継ぎ

甲斐野（西）

▽抑え

田中正（日）

▽捕手

若月（オ）

▽一塁

頓宮（オ）

▽二塁

太田（オ）

▽三塁

清宮幸（日）

▽遊撃

紅林（オ）

▽外野

万波（中）

西川（オ）

渡部聖（西）

▽ＤＨ　レイエス（日）