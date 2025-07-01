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　「マイナビオールスターゲーム2025」（第1戦＝7月23日京セラD、第2戦＝同24日横浜）のファン投票結果が1日、発表された。

　セ・リーグは阪神勢が全9部門中4部門でトップ。全11人のうち5選手が選出された。セ・リーグ最多得票は森下の77万8130票で、これはセパ通じての最多得票に。三塁手部門の佐藤輝の72万5974票が続いた。遊撃手部門の矢野、外野手部門の森下と岡林の3人が初選出となった。

　現在リーグ最下位と苦しんでいるヤクルトからは選出がなかった。ちなみに、パ・リーグ最多得票は外野手部門の万波中正（日本ハム）で75万8826票。

　選手間投票の結果は3日、監督選抜は7日に発表される。最後の1人を選ぶ「プラスワン投票」の結果が出る16日にメンバーが出そろう。

　【セ・リーグ】

先　発　村上　頌樹（阪神）29万7475票

中継ぎ　大　　　勢（巨人）45万5496票

抑　え　松山　晋也（中日）53万5146票

捕　手　甲斐　拓也（巨人）49万395票

一　塁　大山　悠輔（阪神）56万4371票

二　塁　牧　　秀悟（DeNA）52万5351票

三　塁　佐藤　輝明（阪神）72万5974票

遊　撃　矢野　雅哉（広島）46万7903票

外　野　森下　翔太（阪神）77万8130票

外　野　近本　光司（阪神）63万5473票

外　野　岡林　勇希（中日）45万8076票

　【パ・リーグ】

先　発　宮城　大弥（オリックス）37万1337票

中継ぎ　甲斐野　央（西　　武）37万6466票

抑　え　田中　正義（日本ハム）51万1582票

捕　手　若月　健矢（オリックス）62万7235票

一　塁　頓宮　裕真（オリックス）51万8643票

二　塁　太田　　椋（オリックス）73万1958票

三　塁　清宮幸太郎（日本ハム）57万8550票

遊　撃　紅林弘太郎（オリックス）53万1827票

外　野　万波　中正（日本ハム）75万8826票

外　野　西川　龍馬（オリックス）50万4125票

外　野　渡部　聖弥（西　　武）37万4428票

D　 H　レイエス　（日本ハム）67万142票