明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 豪・小売売上高
１８：００ ユーロ・失業率
２０：００ 米・ＭＢＡ（当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，オプトエレ<6664>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・マネタリーベース
１０：３０ 豪・住宅建設許可件数
１０：３０ 豪・小売売上高
１８：００ ユーロ・失業率
２０：００ 米・ＭＢＡ（当銀行協会）住宅ローン申請指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言
○決算発表・新規上場など
決算発表：ダイセキＳ<1712>，オプトエレ<6664>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>
出所：MINKABU PRESS