明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・マネタリーベース

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 豪・小売売上高

１８：００ ユーロ・失業率

２０：００ 米・ＭＢＡ（当銀行協会）住宅ローン申請指数

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：１５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が発言



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイセキＳ<1712>，オプトエレ<6664>，ダイセキ<9793>，北恵<9872>



出所：MINKABU PRESS