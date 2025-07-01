これからの予定【経済指標】
【スイス】
小売売上高（5月）15:30
予想 N/A 前回 1.3%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想 N/A 前回 42.1
【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:00
予想 N/A 前回 47.2
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（6月）16:50
予想 47.8 前回 47.8
ドイツ雇用統計（6月）16:55
予想 6.4% 前回 6.3%（失業率)
予想 1.6万人 前回 3.4万人（失業者数)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想 49.0 前回 49.0
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:00
予想 49.4 前回 49.4
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（6月）18:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想 47.7 前回 47.7
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想 48.8 前回 48.5
JOLTS求人件数（5月）23:00
予想 731.0万人 前回 739.1万人
建設支出（5月）23:00
予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)
※予定は変更されることがあります。
小売売上高（5月）15:30
予想 N/A 前回 1.3%（前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:30
予想 N/A 前回 42.1
【トルコ】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（6月）16:00
予想 N/A 前回 47.2
【ユーロ圏】
フランス製造業PMI（確報・購買担当者景気指数）（6月）16:50
予想 47.8 前回 47.8
ドイツ雇用統計（6月）16:55
予想 6.4% 前回 6.3%（失業率)
予想 1.6万人 前回 3.4万人（失業者数)
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（6月）16:55
予想 49.0 前回 49.0
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:00
予想 49.4 前回 49.4
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（6月）18:00
予想 0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 2.0% 前回 1.9%（前年比)
予想 2.3% 前回 2.3%（コア・前年比)
【英国】
製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）17:30
予想 47.7 前回 47.7
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（6月）22:45
予想 52.0 前回 52.0（製造業PMI・確報値)
ISM製造業景気指数（6月）23:00
予想 48.8 前回 48.5
JOLTS求人件数（5月）23:00
予想 731.0万人 前回 739.1万人
建設支出（5月）23:00
予想 0.0% 前回 -0.4%（前月比)
※予定は変更されることがあります。