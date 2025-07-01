これからの予定【発言・イベント】
16:30 デギンドスECB副総裁、ECBフォーラム「ユーロ圏の労働市場の変化がマクロ経済に及ぼす影響」講演
17:00 ECB消費者インフレ期待（5月）
17:40 エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「金融政策が家計・消費に与える影響」講演
19:40 シュナーベルECB理事、ECBフォーラム「ユーロ圏における各国間の異質性：金融政策への影響」講演
22:30 ラガルドECB総裁、植田日銀総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、ECBフォーラム討論会出席
米自動車販売（6月）
ECBフォーラム開催「変化への適応：マクロ経済の転換と政策対応」（～2日）
フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任
金融安定理事会（FSB）議長にベイリー英中銀総裁が就任
デンマークが2025年下期のEU議長国に就任
香港特別行政府設立記念日のため香港市場は休場
※予定は変更されることがあります。
17:00 ECB消費者インフレ期待（5月）
17:40 エルダーソンECB理事、ECBフォーラム「金融政策が家計・消費に与える影響」講演
19:40 シュナーベルECB理事、ECBフォーラム「ユーロ圏における各国間の異質性：金融政策への影響」講演
22:30 ラガルドECB総裁、植田日銀総裁、パウエルFRB議長、ベイリー英中銀総裁、ECBフォーラム討論会出席
米自動車販売（6月）
ECBフォーラム開催「変化への適応：マクロ経済の転換と政策対応」（～2日）
フィラデルフィア連銀総裁にアナ・ポールソン氏が就任
金融安定理事会（FSB）議長にベイリー英中銀総裁が就任
デンマークが2025年下期のEU議長国に就任
香港特別行政府設立記念日のため香港市場は休場
※予定は変更されることがあります。