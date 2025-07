セント レジス ホテル 大阪が開業15周年記念企画として、特別なプロモーションを展開。

第1章としてラグジュアリーな宿泊プランの販売と、3日間限定で提供する至高の美食体験が用意されています!

セント レジス ホテル 大阪「開業15周年記念企画」

開催期間:2025年6月25日(水)〜

セントレジスは1904年にニューヨークで創業して以来、アスター家がその名と格式を守り続けてきた、唯一無二のラグジュアリーブランド。

1世紀に渡ってラグジュアリーの本質を継承し続けてきた真の格式や美学は、今も世界各国のセントレジスで体現されています。

その伝統を受け継ぐセント レジス ホテル 大阪は、都市の中心にありながら、躍動と静謐を調和させる佇まい。

まるで、アスター家の私邸に迎え入れられたかのような、静かで気品ある時間を提供してきました。

また、日本ならではの繊細な感性と融合しながら、日常に美しい「儀式(リチュアル)」をもたらす場所として大阪に新たなラグジュアリーの文化を築いています!

そんなセント レジス ホテル 大阪が、2010年の開業から15周年を迎える2025年に、アニバーサリーを華やかに祝うプロモーション「15 Years of Legacy, 121 Years of Legend」を実施。

受け継がれてきた格式と、日々の美しさを共に祝う、特別な企画が用意されています。

プロモーションの第1章として、2025年6月25日より宿泊プラン「An Exquisite 24-Hour Stay」の販売がスタート。

さらに、2025年7月11日〜7月13日には、美食体験を提供する「ラグジュアリー ダイニングシリーズ」が開催されます!

セント レジス ホテル 大阪 15周年記念プラン「An Exquisite 24-Hour Stay」

予約・滞在期間:2025年6月25日(水)〜10月31日(金)

内容:

24時間ステイ好きな時間にチェックイン&チェックアウトでき、最大24時間の滞在を保証24時間朝食メニュー(1泊につき2名まで)6:00 AM - 10:00 AM イタリア料理「ラ ベデュータ」またはインルームダイニングの朝食10:00 AM - 6:00 AM 選べる朝食メニュー(インルームダイニング)24時間バトラーサービスセントレジス伝統のバトラーが、24時間いつでもゲストの要望に対応イブニングカクテルセントレジス・ニューヨーク発祥の「ブラッディマリー」を夕刻のひと時に提供イブニングリチュアルでのグラスシャンパン空が黄昏に染まる夕暮れ時、夜の訪れを祝う象徴的なシャンパンサーベラージュのリチュアルにて、グラスシャンパンのふるまい

予約・問い合わせ:セント レジス ホテル 大阪 宿泊予約 06-6105-5626(10:00〜19:00)

15周年を迎えるセント レジス ホテル 大阪で、ニューヨーク社交界の著名人やセレブに愛されてきたセントレジスの伝統と洗練に浸る、至高の24時間ホテルステイを用意。

セントレジス伝統のバトラーが、24時間ゲストの滞在をサポートします!

時間に縛られず、自由なひと時をセント レジス ホテル 大阪で堪能できる宿泊プランです。

ラグジュアリー ダイニングシリーズ

予約・問い合わせ:レストラン予約 06-6105-5659(10:00〜19:00)

マリオット・インターナショナルが、アジア太平洋地域7都市で開催する2025年「ラグジュアリー ダイニングシリーズ」

2025年7月11日より、セント レジス ホテル 大阪での開催を皮切りにスタートします☆

「Forgotten Flavors(忘れられた味)」をテーマに、食の歴史という芸術を称える「ラグジュアリー ダイニングシリーズ」

時を超えて受け継がれてきた調理技術と革新的な食の試みによって、新たな味覚体験を創出します!

伝統の技を継承する巨匠と、革新的な感性を持つ現代のシェフたちによる、特別なコラボレーション。

長らく忘れられ、顧みられなかった食材に、新たな命を吹き込みます。

過去の味わいを現代の味覚で再構築し、ひと皿ごとに物語を感じられる、厳選された美食体験を提供するイベントです。

イタリア料理「ラ ベデュータ」/ アグスティン・バルビ × 吉田道昭 - A Night at La Veduta

開催日時:

2025年7月11日(金)・12日(土) ディナー 18:00〜21:00

2025年7月13日(日)ランチ 12:00〜15:00

料金:

ランチ 5品コース 20,000円、ワインペアリング付き 30,000円

ディナー 6品コース 25,000円、ワインペアリング付き 40,000円

ミシュランの星を獲得し、「アジアのベストレストラン50」にも名を連ねるアグスティン・バルビ氏が、イタリア料理「ラ ベデュータ」のシェフ吉田 道昭氏とコラボレーション。

2025年7月11日〜7月12日の3日間限定で、特別なメニューが用意されます。

バルビ氏が多文化的な感性と繊細な技術を武器に生み出す、洗練された料理。

そこに、イタリア料理の伝統を深く理解し、卓越した技術を持つ吉田氏が共演します。

2人のシェフによるコラボレーションで、イタリアンの本質を守りながらも現代的な日本の味覚が感じられる、革新的なテイスティングメニューをお届け!

ラ ベデュータで繰り広げられる、唯一無二のモダン・イタリアンの世界を堪能できます☆

ブラッスリー「RÉGINE(レジーヌ)」/ 洗練と調和のフレンチコラボレーション

開催日時:2025年7月12日(土)・7月13日(日)

ランチ 12:00〜15:00、ディナー 18:00〜21:00

料金:

ランチ 5品コース 12,000円、ペアリング付き 20,000円

ディナー 5品コース 20,000円、ペアリング付き 30,000円

※ディナーはブラッスリー「RÉGINE」2Fでのシャンパーニュとカナッペ付き

ブラッスリー「RÉGINE」では、フレンチの世界で卓越した才能を誇るシェフ、飯塚 隆太氏と皆川 和國氏がコラボレーション。

ミシュラン2つ星レストラン「Ryuzu」のオーナーシェフであり、ジョエル・ロブション氏のもとでキャリアを築いた飯塚氏は、精緻な技巧と芸術性を併せ持つ料理人として高い評価を受けています。

共にキッチンに立つのは、セント レジス ホテル 大阪ブラッスリー「RÉGINE」の皆川氏。

料理に対する豊かな経験を元に、伝統と革新が見事に調和した料理を生み出します。

今しか味わえないこのテイスティングメニューは、日本の美意識を通じて新たに生まれたフランス料理の真髄です。

季節感と技、そして創造性が響き合う至高の美食コラボレーションを、期間限定で楽しめます!

ブラッスリー「RÉGINE(レジーヌ)」/ レジーヌで楽しむシャンパーニュとカナッペ

開催日時:2025年7月12日(土)・7月13日(日) 17:00〜18:00

料金:7,000円

セント レジス ホテル 大阪2階のブラッスリー「RÉGINE」では、シャンパーニュとカナッペを楽しむ特別な夜を提供。

時を超えて愛されるシャンパーニュの魅力を称える、華やかなディナーイベントです。

ブラッスリー「RÉGINE」/ 進化する伝統 セントレジスのアフタヌーンティー

開催日時:2025年7月12日(土)・7月13日(日) 14:00〜16:00

料金:8,500円

ブラッスリー「RÉGINE」では、アレックス・チョン氏が手がける、芸術的なアフタヌーンティーも提供。

フランス菓子への深い造詣と、東南アジアの風味を繊細に融合させるスタイルで知られるチョン氏が、伝統的なアフタヌーンティーに新たな息吹を吹き込みます!

このコラボレーションでは、クラシックなティータイムが現代的な感性で進化。

美しく盛り付けられたスイーツとセイヴォリーの数々が、文化的な調和と職人技の物語を紡ぎます。

鉄板焼「和城」/ 美食の饗宴

開催日時:2025年7月11日(金)・7月12日(土)ディナー 18:00〜21:00

料金:コラボレーションスペシャルコースとペアリングドリンク 50,000円

鉄板焼「和城」のシェフ北野 嵩人氏と、ザ・リッツ・カールトン東京の鉄板焼料理長、大江 侑基氏。

国内で数々の受賞歴を持つラグジュアリーホテルを代表する2人が、その才能を存分に活かしたメニューを提供する、希少なコラボレーションディナーが開催されます!

2025年7月11日・7月12日限定で、日本各地の豊かな食材に敬意を込めたシグネチャーテイスティングメニューを用意。

清らかな海の幸や希少な伝統野菜に、受け継がれる技法を用いた料理の数々は必見です。

現代的な火入れの技により、2人の匠が尊重する自然や季節への敬意が鮮やかに表現されます。

セントレジスバー/ 50 Best Takeoverをセントレジスバーで - Gold Barを迎えて

開催日時:2025年7月11日(金)〜7月13日(日) 18:00〜23:00

料金:カクテル 各種 3,000円、モクテル 各種 2,500円

「アジアのベストバー50」にランクインした、東京エディション虎ノ門 の「Gold Bar」を率いる齋藤 秀幸氏を、東京から迎えて特別イベントを開催。

ロンドンやニューヨーク、中東での経験を持つ齋藤氏は、国際的な感性を持ち味として数々のトップバーを牽引してきました。

バカルディ・レガシー・グローバルファイナルではトップ8に入賞するなど、その技術は世界的にも高く評価されています!

そんな齋藤氏が特別なカクテルを用意し、極上のバーテイクオーバーを演出。

独創的でクラフツマンシップにあふれるカクテルメニューを通じて、グローバルなホスピタリティ精神と創造性を堪能できます。

洗練された空間で繰り広げられる、カクテルとの一期一会のひとときを、セントレジスバーで楽しめるイベントです☆

開業15周年を迎えるセント レジス ホテル 大阪の、華麗なるプロモーションがスタート。

セント レジス ホテル 大阪の「開業15周年記念企画」は、2025年6月25日より順次展開です!

