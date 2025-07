セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 雪ミク」が登場。

表情を変えて楽しめるフェイスパーツが付いた、集める楽しさもあるフィギュアシリーズに「雪ミク」が仲間入りします!

セガ フェイブ「S-FIRE(エスファイア)」初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 雪ミク

価格:3,080円(税込)

予約受付期間:2025年6月27日(金)11:00〜8月21日(木)23:59

お届け予定:2026年2月

仕様:ABS、PVC

サイズ:全高約8cm

対象年齢:15歳以上

発売元:株式会社セガ フェイブ

取扱店舗:「S-FIRE」公式サイトやアニメ・ホビー系関連ショップほか

セガ フェイブのホビーブランド「S-FIRE(エスファイア)」から、新作フィギュア「初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 雪ミク」が登場。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどが多数グッズ化されています。

そんな「ふわぷち」を、表情やポーズを変えて楽しめる、ギミックフィギュアとして展開。

両面プリントのフェイスパーツを入れ替えれば、表情を変えて楽しめます!

顔の向きや手も動かせるので、自由なポージングが可能。

フェイスパーツとの組み合わせ次第で、多彩な表現ができるフィギュアです。

また、いっしょにお出かけしやすい、手のひらサイズなのも魅力。

連れ歩いて、お外で撮影も楽しめます☆

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」、自由に楽しめる“ふわぷち デフォルメフィギュア”に「雪ミク」が登場。

セガ フェイブ「S-FIRE」初音ミクシリーズ ふわぷち デフォルメフィギュア 雪ミクは、2025年8月21日まで予約受付中です☆

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

designed by 三月八日

