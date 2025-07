三菱商事都市開発は、2025年7月1日、東京都東村山市にてNSC*(近隣型ショッピングセンター)の新築工事に着手。

三菱商事都市開発「NSC*(近隣型ショッピングセンター)の新築工事」計画着工

三菱商事都市開発は、2025年7月1日、東京都東村山市にてNSC*(近隣型ショッピングセンター)の新築工事に着手しました。

この計画の竣工は2026年夏を予定しています。

* NSCとは、Neighborhood Shopping Centerの略で、食品スーパーマーケットを核店舗とし、近隣の住宅街などを商圏とする比較的小規模なショッピングセンターのこと。

三菱商事都市開発では「近隣型ショッピングセンター」としています。

■立地特性

計画地は、西武新宿線「東村山」駅から徒歩14分、武蔵野の自然に囲まれた閑静な住宅街です。

「東村山」駅付近では、南北に延びる都道16号線(府中街道)や東西に延びる都道129号(鷹の道)に存する踏切を廃止し、地域の交通渋滞を解消する目的で鉄道の高架化工事が進められています。

更に、同工事と並行して東口駅前広場のリニューアル工事を推進中であり、本計画地についても更なる賑わいが期待できる立地です。

■東村山市野口町商業施設開発計画概要

所在地(地番):東京都東村山市野口町2丁目17番地63

交通 :西武新宿線「東村山」駅 徒歩14分

敷地面積 :約6,617m2

延床面積 :約4,215m2

構造・規模 :鉄骨造、地上2階

施工 :冬木工業株式会社

テナント :スーパーマーケット他

竣工 :2026年夏(予定)

■周辺地図

周辺地図

■三菱商事都市開発のNSC(近隣型ショッピングセンター)開発計画

案件名 :東村山市野口町商業施設計画

計画地 :東京都東村山市野口町

竣工予定:2026年夏

案件名 :鎌倉梶原商業施設計画

計画地 :神奈川県鎌倉市梶原

竣工予定:2026年夏

案件名 :所沢市商業施設計画

計画地 :埼玉県所沢市

竣工予定:―

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 西武新宿線「東村山」駅から徒歩14分!三菱商事都市開発「NSC*(近隣型ショッピングセンター)の新築工事」計画着工 appeared first on Dtimes.