近藤利樹の新曲「She is a Queen」が、7月19日(土)に配信リリースされる。西寺郷太(NONA REEVES)をプロデューサーに迎えたポップでダンサブルなラブソングだ。 7月に開催されるワンマンライブツアーで初披露される予定となっているが、観客のスマートフォンによる動画撮影が可能となっており、撮影された映像をもとに、近藤利樹自身がミュージックビデオを制作するというファン参加型企画が開催される。近藤利樹が成人を迎えてリリースするメモリアルな楽曲として、ライブ会場とオンラインの双方でファンとのつながりを体現するというものだ。 「She is a Queen」の作詞は西寺郷太と近藤利樹、作曲・編曲は西寺郷太と山形知也が手がけており、西寺郷太は本作について「利樹君の歌声の、身体に自然と染み込んでゆく純粋さが好きです。作詞に関してはトライしてみたい、とスタジオで一緒に創り出しました。自分にとってもフレッシュな自信作で、彼のこれからが本当に楽しみです」とコメントしている。 近藤利樹Digital Single「She is a Queen」 2025年7月19日(土)配信リリース作詞:西寺郷太・近藤利樹作曲:西寺郷太・山形知也編曲:西寺郷太・山形知也Produced by Gota Nishidera配信:https://orcd.co/she-is-a-queen <近藤利樹ワンマンライブ2025 『ギター(も)はじめました』> 2025年7月18日(金)大阪・BIGCAT2025年7月30日(水)東京・赤坂B-flat ※SOLD OUT2025年7月31日(木)東京・赤坂B-flat詳細:https://eplus.jp/sf/detail/2665440001 HP:https://toshismile.com/X:https://x.com/ToshikikondoYouTube:https://youtube.com/@ToshikiUkulele4.8.※YouTubeにて毎週水曜21:00から『Ukulele Spa』を配信中

