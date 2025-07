XG

7人組のHIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、カシオ計算機の耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”のグローバルアンバサダーに決定した。

【動画】XGが“G-SHOCK”とともに新たな世界へと踏み出すストーリーが描かれたSPムービー XGは、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組HIPHOP / R&Bガールズグループ。2022年3月に1st Single「Tippy Toes」でデビューを果たすと、全米ビルボードチャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位にランクイン、米「Billboard」誌で日本人ガールズグループとしては史上初となる表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。 今年2025年には、アメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し、日本人アーティストとして初めてSaharaステージのトリを務め、そのパフォーマンスは国内外の多くのメディアから高い評価を受けた。また、初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」では世界35都市(18の国と地域)で47公演を開催。2025年5月14日にツアーファイナル公演を東京ドームで開催し5万人を動員した。 この度、J-POPやK-POPといった既存の枠にとらわれない「X-POP」という新たな音楽ジャンルを確立し、 独自のスタイルを築く「XG」の姿が、「タフネス」をコンセプトに、耐衝撃性とユニークなデザインで唯一無二のブランドを確立している“G-SHOCK”と相通じることから、アンバサダー起用に至った。 アンバサダー起用に際し、特設サイトにてキービジュアルとプロモーションムービーが公開されており、プロモーションムービーでは、不安に縛られず、自らの意志で未来を切り拓く力強さを表現した「No Destination」というスローガンのもと、XGが“G-SHOCK”とともに新たな世界へと踏み出すストーリーが描かれている。アートディレクションは、日本を代表する気鋭のアーティスト YOSHIROTTEN氏率いるYARが手がけ、独創的かつエネルギッシュに表現している。 XGは、今回のグローバルアンバサダー就任について「夢を追いかけ、心が折れそうになっても諦めなかった自分を“G-SHOCK”を見るたびに思い出し、挑戦する勇気をもらいます!!! XG-SHOCK Let’s Go〜!」とコメント。 今後もキービジュアルなどを順次展開し、XGとともに“G-SHOCK”の世界観が発信されていく。■特設サイトhttps://gshock.casio.com/jp/contents/ambassador/xg/g-shock-xg-look/