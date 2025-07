Image: Samsung

7月9日に開催されるSamsung(サムスン)の新製品発表会Galaxy Unpacked。折りたたみスマホのGalaxy Z Fold 7とZ Flip 7、スマートウォッチのGalaxy Watch 8の発表が期待されています。が、どうやらここに並んで、噂の三つ折りスマホも発表される可能性がありそう。

ネタ元の9to5Googleが、Weiboに投稿された情報をもとに報じたところによれば、7月9日に、通常折りたたみとともにサムスン初の三つ折りも発表。ただし、実際の発売は10月になるだろうといいます。

内側折りたたみの三つ折り

以前からチラホラと噂されているSamsungの三つ折りスマートフォン。両サイドを内側に折りたたむ三面鏡のようなデザインになるといいます。昨年、世界初の三つ折りスマホとしてリリースされたHuaweiのMate XTは、「Z」状に折りたたむデザインだったことから、同じ三つ折りでもまったく異なる使用感になりそう。

ちょっとモヤるのが噂される名称。三つ折りは「Galaxy G Fold」らしいと言われていますが…、わかりにくいな。「Z fold」と「G Fold」で頭こんがらがりそう。

「Ultra」って三つ折り体験のこと?

気になるのは、サムスンが少し前から公式アピールしている折りたたみスマホの「Ultra」。6月冒頭、サムスン公式が「Meet the Next Chapter of Ultra(Ultraの新たな章へ)」というプレスリリースを発表。折りたたみ形状でAIを最適化し、Ultraな体験を提供するという内容で、そこにはGalaxy Z Foldらしき折りたたみスマホの画像が添えられていました。

Ultraというワードは、サムスンでは高位機種を意味します。ゆえに、2モデル展開できたサムスン折りたたみシリーズに、Ultraがつくプレミアモデルが追加されるのでは?と予想しています。…が、もしかしてUltraって、端末名ではなく、三つ折りで実現するウルトラ体験を意味しているのでしょうか。

・Galaxy Z Fold 7

・Galaxy Z Fold Ultra

・Galaxy Z Flip 7

・Galaxy Z Flip 7 SE(これも噂される安価モデル)

これに加えて三つ折りスマホのGalaxy G Foldがきたら、さすがにサムスンの折りたたみラインナップ多すぎる気がしますけど…。

Source: 9to5Google