コトブキヤは、フィギュア「ARTFX J カルム with ケロマツ」を206年1月に発売する。価格は15,400円。また、「ARTFX J セレナ with フォッコ」を12月に再販する。

本商品は「ポケットモンスター X・Y」よりカルムとケロマツを1/8スケールフィギュア化したもの。カルムは帽子のつばをつまんだポーズで立体化されている。

ありがひとし氏による描き下ろしイラストをベースに、ブーツの質感や、上着の凹凸模様、サングラスのレンズのクリア表現など、フィギュアならではのアプローチが盛り込まれている。ケロマツは背中の泡の立体表現など細かく造形され、カルムと並べてディスプレイが楽しめる。

「ARTFX J セレナ with フォッコ」はありがひとし氏の描き下ろしイラストを元に、セレナとフォッコが1/8スケールフィギュア化したもの。

オシャレなセレナらしく、プリーツスカートやバッグ等、ファッションアイテムが再現され、すらりと脚を伸ばしたポーズもランウェイを歩くような躍動感ある造形となっている。フォッコも炎をくるりんとまとった姿が再現され、セレナの足元に並べて飾ることができる。

ARTFX J カルム with ケロマツ

2026年1月 発売予定

価格:15,400円

スケール:1/8

サイズ:カルム/全高約207mm(台座含む)、ケロマツ/全高約50mm

□「コトブキヤオンラインショップ」の「ARTFX J カルム with ケロマツ」

ARTFX J セレナ with フォッコ

12月 再販予定

価格:15,400円

スケール:1/8

サイズ:セレナ/全高約195mm(台座含む)、フォッコ/全高約55mm

□「コトブキヤオンラインショップ」の「ARTFX J セレナ with フォッコ」

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.