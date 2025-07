「小学生からの趣味」

女優の藤原紀香(54)がインスタグラムを更新。意外な趣味を紹介し話題を呼んでいる。

「#小学生からの趣味#わりと打てるの…かぁっーと かぁっーとばせ ば・あ・すライト~へレフトへ、ホームラン!かぁっーとばせー ば・あ・す(笑)」とコメント。「“This has been my hobby since elementary school - going to the batting center.” ちなみに7/2 は甲子園でファーストピッチセレモニーをつとめさせていただきまーす」と続け、ホームランをかっ飛ばす動画を公開した。

藤原紀香(インスタグラム@norika.fujiwara.officialより)

この投稿にフォロワーからは「ドジャースからオファー来るで」「カッコイイ!」「ゴルフもイケてそう」「すごい!ミート力!」「紀香スゲ〜」などのコメントが寄せられている。

藤原は2016年に歌舞伎俳優の片岡愛之助と結婚、インスタグラムで度々仲の良い姿を公開している。