SEVENTEENの弟分として注目を集める6人組ボーイグループ・TWSが、日本デビュー曲「はじめまして」のミュージックビデオを公式YouTubeチャンネルで公開した。2日にリリースされる日本1stシングル「はじめまして」の表題曲で、グループ初の日本オリジナル曲となる。ミュージックビデオは、過去と現在、日常と非現実が交錯する演出の中で、出会いの“縁”が持つ意味を描いた内容。現代を生きるTWSのメンバーたちが突然過去に戻り、学校で再会し楽しい時を過ごすというストーリーが展開される。2024年1月のデビュー曲「plot twist」から始まった1年半の活動をオマージュするシーンも織り交ぜられ、日本語の要素も随所に取り入れられている。

撮影は風鈴が飾られた木の下でスタート。難易度の高い日本語詞も自然に歌いこなし、倍速やスローなど演出上の要求にも柔軟に応えた。校庭や草原でのパフォーマンス撮影では、都度ディレクターと確認を重ね、精度を高めていった。また、演技シーンも多く、真剣な表情からアンニュイな表情、過去の自分と出会う演出まで、各メンバーがさまざまな表現に挑戦。撮影の合間には日本語の漫画やお菓子に親しみながら、和やかな雰囲気で撮影が進められた。TWSは、2024年に韓国で新人賞8冠を含む合計18冠を受賞。デビュー曲「plot twist」はMelonの年間チャートで1位を記録し、14年ぶりの快挙となった。3rdミニアルバム『TRY WITH US』では、オリコン週間アルバムランキング初登場2位、前作比220%超のセールスを記録し、日本でもゴールドディスクに認定されている。日本デビュー後は、6日に音楽フェス『The MusiQuest』に出演し、11日からは全国6都市をめぐる初の日本ツアー『2025 TWS TOUR '24/7:WITH:US' IN JAPAN』を開催。さらに、9月には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への出演も予定されている。「はじめまして」は、日本語で“二度目の初対面”というメッセージを込めた楽曲。まるで夏の青春映画のような世界観と感性的な演出が融合したミュージックビデオは、TWSの新たなスタートにふさわしい映像作品となっている。