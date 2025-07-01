手軽に持ち歩けて食べやすいパウチ型！常滑ドットコム『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』

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常滑ドットコムは、給食にも使われる「常滑牛乳」を原料にした『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』の販促強化を2025年7月より実施します。

 

常滑ドットコム『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』

 

 

種類　　： アイスミルク

価格　　： 450円(税込)※店頭参考価格。

販路により異なる場合があります。

内容量　： 130ml

発売日　： 販売中

販売場所： 常滑ドットコム店舗(イオンモール常滑)、観光地売店、

オンラインショップ

 

常滑ドットコムは、給食にも使われる「常滑牛乳」を原料にした『常滑牛乳アイス スパウトタイプ』の販促強化を2025年7月より実施。

 

常滑牛乳

作業工程

■商品の特徴

●給食用牛乳を活用したアイスミルク

新鮮な常滑牛乳を85度で15分殺菌処理し、牛乳本来の風味を活かしたアイスミルクです。

●スパウトタイプで食べやすい

手軽に持ち歩けて食べやすいパウチ型で、観光客や子ども連れにも人気。

 

常滑牛乳アイス単体

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