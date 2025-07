ディズニーキャラクターをデザインしたバスグッズが揃う新コレクション「BATH GOODS」がディズニーストアに登場!

「ベイマックス」や「スティッチ」「ヤングオイスター」などをデザインした、デイリー使いにおすすめのヘアターバンやボディ用バススポンジ、外出時に活躍するスパバッグが展開されます☆

ディズニーストア「BATH GOODS(バスグッズ)」

発売日:2025年7月1日(火)より順次

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

特集ページURL:http://disneystore.jp/bathgoods/

ディズニーストアから、ディズニーキャラクターをデザインしたバスグッズが登場。

毎日のリラックスタイムはもちろん、サウナや温泉など幅広いシーンで活躍するグッズが用意されています。

毎日の疲れた心や体にそっと寄り添ってくれるボディ用バススポンジのほか、立体的なキャラクターがちょこんとくっついたヘアターバン、スパバッグがラインナップ。

「ベイマックス」や「スティッチ」「ヤングオイスター」などをデザインした、デイリー使いにおすすめのグッズを紹介していきます☆

ベイマックス スパバッグ 3WAY BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅27.5×奥行き11cm/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約8cm

インナーバッグ 約高さ17×幅23×奥行き8cm/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

3WAYで使える「ベイマックス」のスパバッグ。

お風呂上りのかわいい「ベイマックス」を描いたクリアバッグと、通気性の良いメッシュ素材を使用したインナーバッグがセットになっています。

インナーバッグの持ち手をクリアバッグのくりぬき部分に通してひとつのバッグとして使えるほか、クリアバッグとインナーバッグをそれぞれ単独でも使える便利な3WAY仕様です。

ミッキー スパバッグ 3WAY BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅27.5×奥行き11cm/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ)約8cm

インナーバッグ 約高さ17×幅23×奥行き8cm/持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約10cm

「ミッキーマウス」をデザインした、温泉やサウナ、ヨガなど、水辺のレジャーやジム通いで役立つスパバッグ。

クリアバッグには「ミッキーマウス」のお顔やサウナハット、メッシュバックにはフェイスシルエットのタグがあしらわれています。

デイリー使いから旅行のお供まで、幅広いシーンで重宝するバスグッズです。

マリー おしゃれキャット スパバッグ BATH GOODS

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅36×奥行き17cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約21cm

起毛感のあるフロッキープリントとかわいいキャラクターがマッチした『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」のスパバッグ。

メッシュ素材をメインに仕上げた、通気性の良い手提げタイプのバッグです。

外ポケットや底面にはPVC素材が合わせてあり、水濡れから守ってくれるメリットもあります。

スティッチ スパバッグ BATH GOODS

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約高さ20×幅36×奥行き17cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約21cm

キラキラとした目が印象的な「スティッチ」デザインのスパバッグ。

内側のファスナーポケットは仕切り代わりになってくれるので、整理整頓しやすいのも嬉しいポイント。

温泉やサウナ、ヨガなど、水辺のレジャーやジム通いで役立つスパバッグです。

ベイマックス ヘアターバン BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦10×横22×厚み10cm

フリルのようなあしらいでボリュームがある、「ベイマックス」のヘアターバン。

立体的な「ベイマックス」がちょこんとくっついたかわいいデザインに仕上げられています。

白一色のターバンが、スヤスヤおやすみポーズをとる「ベイマックス」の真っ白ボディにぴったりです☆

ミッキー ヘアターバン BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦10×横22×厚み11cm

お気に入りのブランケットをギュッとしているような愛らしい姿をデザインした「ミッキーマウス」のヘアターバン。

スヤスヤおやすみポーズの「ミッキーマウス」がとってもキュート☆

生地はしっとりやわらかく、心地よい肌触りに仕上げられているため、見た目も使い心地もバッチリです。

ヤングオイスター ヘアターバン BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦10×横22×厚み12cm

片眼を閉じてウィンクした『ふしぎの国のアリス』に登場するカキの赤ちゃん「ヤングオイスター」

ほんわか優しい色合いも、愛らしい赤ちゃんキャラクターの「ヤングオイスター」にぴったりです。

お家時間だけでなくジムやスパ通い、旅行などお出かけ先でも活躍してくれます。

スティッチ ヘアターバン BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦10×横22×厚み13cm

うつ伏せポーズでスヤスヤ眠る「スティッチ」をのせたヘアターバン。

バスタイムはもちろん、毎朝の洗顔やお部屋でのリラックスタイムにおすすめです。

耳をピンと伸ばす姿もかわいい「スティッチ」のヘアターバンは、見ているだけで心が癒やされそう☆

マリー おしゃれキャット ヘアターバン BATH GOODS

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦10×横22×厚み10.5cm

『おしゃれキャット』の「マリー」をちょこんとのせたヘアターバンもラインナップ。

小さな手を枕にしっぽをピンと立てながら眠る姿がデザインされています。

「マリー」のボディカラーであるホワイトと、リボンカラーのピンクを合わせた、フェミニンなヘアターバンです。

ベイマックス スポンジ ボディ用 BATH GOODS

価格:1,600円 (税込)

サイズ:本体 約高さ13.5×幅12.5×奥行き12.5cm/ループ 約長さ4.5cm

ネットをボール状に仕上げたスポンジに「ベイマックス」のお顔形スポンジを合わせた、ユニークでかわいいボディ用バススポンジ。

「ベイマックス」らしい白色ベースは清潔感があって好印象☆

手のひらにフィットする、ほど良いサイズ感で使いやすさもバッチリです。

ヤングオイスター スポンジ ボディ用 BATH GOODS

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ16×幅13×奥行き12cm/ループ 約長さ6cm

淡く優しい色味で表現された、リラックスタイムにぴったりな「ヤングオイスター」のボディ用バススポンジ。

よく濡らしてから好きなボディソープをつけると泡立ちが良く、たっぷりの泡で体をクレンジングすることができます。

水切りに役立つループ付きなのも嬉しいポイントです。

スティッチ スポンジ ボディ用 BATH GOODS

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約高さ13×幅20×奥行き13cm/ループ 約長さ5cm

特徴的な大きな耳もしっかり再現された「スティッチ」のボディ用バススポンジ。

つぶらな瞳で事らを見つめる「スティッチ」のお顔がデザインされています。

毎日の疲れた心や体にそっと寄り添ってくれる素敵なバスグッズです!

サウナや温泉、お家でのリラックスタイムをもっと楽しくしてくれるグッズが多数ラインナップ。

ディズニーストアにて2025年7月1日より順次販売が開始されている「BATH GOODS(バスグッズ)」の紹介でした☆

愛らしい表情とオーロラカラーがポイント!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』ヤングオイスターコレクション 愛らしい表情とオーロラカラーがポイント!ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』ヤングオイスターコレクション 続きを見る

ヤングオイスターがテーマのお得なクーポンやプレゼントをゲットできるキャンペーン!ディズニーストア.jp Week ヤングオイスターがテーマのお得なクーポンやプレゼントをゲットできるキャンペーン!ディズニーストア.jp Week 続きを見る

© Disney

※品切れの場合があります

※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post サウナや温泉などで使えるベイマックスやスティッチ、ヤングオイスターグッズ!ディズニーストア「BATH GOODS」 appeared first on Dtimes.