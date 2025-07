TOMORROW X TOGETHERが、4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』のトラックリストを公開した。 今回のアルバムにはタイトル曲「Beautiful Strangers」の他、「Upside Down Kiss」、「Ghost Girl」、「Sunday Driver」、「Dance With You」、「Take My Half」、「Bird of Night」、「Song of the Stars」の全8曲が収録される。 「Beautiful Strangers」は、トラップリズムのヒップホップジャンル曲で、甘美なメロディーとエネルギッシュな伴奏のギャップを楽しむことができるという。TOMORROW X TOGETHERはこの曲を通じて「君」からもらった力で成長する「僕」と、さらに美しく変わった「僕たち」のストーリーを描き、「The Star Chapter」の物語を締めくくるとのことだ。 また、TOMORROW X TOGETHERのメンバーもこのアルバムの楽曲制作に積極的に参加しているという。YEONJUNは「Upside Down Kiss」、「Ghost Girl」の作詞、BEOMGYUは「Take My Half」のプロデュース、TAEHYUNは「Bird of Night」の作詞と作曲を担当し、繊細な感情を音楽で表現した。 4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』は7月21日18時にリリースされる。TOMORROW X TOGETHERは、互いに心から共感する時だけできる「名前を呼ぶこと」を通じて、互いを救い世界を救うストーリーを伝える。リリース当日の20時には、韓国ソウルの慶熙大学「平和の殿堂」でカムバックショーケースを開催し、タイトル曲のステージを初披露する。ショーケースは会場を訪れることができないファンも楽しめるよう、オンラインストリーミングも並行して実施される。 ◾️4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』『The Star Chapter: TOGETHER』『The Star Chapter: TOGETHER (Afterglow Ver.)』『The […]

The post TOMORROW X TOGETHER、4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』トラックリスト公開 first appeared on BARKS.