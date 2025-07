HAN-KUNが、レゲエアーティストとしてのアイデンティティを真っ直ぐに表現した楽曲を詰め込んだ、“VOICE MAGICIAN”シリーズ第6弾にして、通算8枚目となるオリジナルアルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』から、先行第2弾シングル「夏のメロディー」が7月9日に配信されることを発表した。 「夏のメロディー」は、HAN-KUNの真骨頂とも言えるミディアムテンポの王道レゲエサウンドに乗せて、夏の終わりに感じる切なさや、忘れられない想いを描いたラブソングだという。寄せては返す波のように心に残るメロディーと、情景が浮かぶ歌詞が重なり合い、聴く人それぞれの“夏の記憶”を呼び起こす――この夏を彩る一曲に仕上がっているとのことだ。 そして早速「夏のメロディー」の初パフォーマンスがテレビ東京「プレミアMelodiX!」で7月7日オンエアされることが決定、是非ともチェックして欲しい。 アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』には、この「夏のメロディー」のほか、“炎”をモチーフに、怒りや情熱・内なるエネルギーを爆発させた先行配信シングル「Burn It Up」、これまでにリリースされてきた「Reggae Vibes feat. J-REXXX, APOLLO, 775 & Youth of Roots」、「HEAD SHOT feat. SKY-HI」、「君となら・・・ feat. RYOJI」も含む全11曲が収録される。 HAN-KUNは、アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH SENSE〜』を携えたワンマンライブをZepp Shinjuku(TOKYO)にて8月15日に開催、そしてこのアルバム発売を記念したミニライブと2ショット撮影会の開催も、7月26日に埼玉、7月27日に大阪、8月2日に愛知の3カ所で決定しているので詳細は各オフィシャルサイトでチェックしてほしい。 ◾️テレビ東京「プレミアMelodix!」 「夏のメロディー」初パフォーマンス出演 7月7日 (月)26:50〜27:20放送https://www.tv-tokyo.co.jp/melodix_premium/ ○放送日:7月7日26:50〜27:20(テレビ東京)○見逃し配信スケジュールは以下になります。・見逃し配信スケジュール:7月8日(火)12:00〜7月15日(火)11:59.59○配信サイト:広告付無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレビ東京自社サイト・TVer・Lemino)・テレビ東京サイト: http://video.tv-tokyo.co.jp/ ・TVer(民放公式テレビポータル):http://tver.jp/・ Lemino:https://lemino.docomo.ne.jp/ ※一部内容を除く ◾️デジタルシングル情報 ○「夏のメロディー」2025年7月9日(水)リリースhttps://hankun.lnk.to/voicemagician6PR ○「Burn It Up」配信中:https://umj.lnk.to/burnitupPR ◾️アルバム『VOICE MAGICIAN VI 〜THE SIXTH […]

